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Політика

Я побачила силу та мужність українців – посол США в ООН після візиту до України

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до України. Київ, 8 листопада 2022 року

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд 8 листопада здійснила візит до Києва, де, зокрема, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, вона висловила Зеленському непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів перед лицем російського вторгнення. Із Томас-Грінфілд поспілкувалася голова Східноєвропейського бюро «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе у Варшаві 9 листопада.

(Інтерв’ю було відредаговано для стислості та ясності)

Ви щойно приїхали з України, і вперше побували в країні, в якій йде війна, у цьому регіоні. Яке ваше враження – від керівництва, від людей?

– Я відчувала, що для мене було дуже важливо поїхати в Україну, тому що це на нашому порядку денному, майже щотижня, у Раді безпеки ООН, і я хотіла мати можливість говорити з досвіду.

І я можу лише сказати, що для мене це був досвід, який відкрив мені очі – по-перше, побачити силу та мужність українців – від президента до маленьких дітей, яких я зустріла.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Ірпінь, Київщина, 8 листопада 2022 року
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Ірпінь, Київщина, 8 листопада 2022 року

А також побачити руйнування, які ця війна несе Україні та народу України. І я поїхала звідти з більшою відданістю робити все можливе, щоб покласти край цій війні.

Ви зустрічалися з президентом Зеленським. Радник Білого дому з нацбезпеки Салліван зустрівся з президентом Зеленським лише за кілька днів до вас. Точиться чимало дискусій щодо можливого мирного плану, і президент Зеленський виклав свої умови. Як ви бачите розвиток подій щодо можливого мирного плану?

– Звісно, я бачу Україну як лідера у цьому процесі. І те, що президент Зеленський викладає свої умови, я вважаю, створює дуже сильну платформу для будь-яких можливих подальших дискусій щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Київ, 8 листопада 2022 року
Президент України Володимир Зеленський і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Київ, 8 листопада 2022 року
Це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України

Але, чесно кажучи, це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України. І не буде потреби в розмовах. Діти можуть повернутися до школи. Українці можуть почати будувати своє життя заново. Вони можуть почати повертатися додому. Це в руках Путіна, і ми повинні продовжувати тиск на президента Путіна.

Це правда, але, на жаль, не схоже, що він збирається зупинятися. Які виклики та який найгірший сценарій ви бачите в цій війні?

– Наразі найбільша криза – це зима. І я була там, щоб подивитися на програму підготовки до зими. Росія атакує інфраструктуру України. Вони атакують їхню енергетику та електричну мережу. Вони атакують системи водопостачання. І через це людям буде дуже-дуже важко пережити, за прогнозами, дуже холодну зиму.

Отже, я запропонувала поговорити з гуманітарними агентствами про їхні плани на випадок непередбачених ситуацій в умовах зими, на майбутнє, і я також мала ці дискусії тут.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до України. Київ, 8 листопада 2022 року
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до України. Київ, 8 листопада 2022 року

– Сполучені Штати продемонстрували лідерство в координації та організації міжнародної спільноти на підтримку України. Однак деякі країни не підтримують Україну. Які виклики ви бачите в цьому, зокрема перед наступним самітом «Групи двадцяти»?

– ​Я вважаю, що найбільшим викликом є справді заявити, що це не війна між Росією та Сполученими Штатами, це не між Сходом і Заходом, це напад на Статут ООН. Це замах на суверенітет України, незалежної країни, на цілісність її кордонів.

143 країни засудили спробу Росії анексувати українську територію. Вважаю це великим досягненням

І це те повідомлення, яке ми хочемо донести до G-20. Це повідомлення, над яким ми щодня працюємо в ООН. І я вважаю, що ми досягли великого успіху. Я маю на увазі, що 143 країни засудили спробу Росії анексувати українську територію. Я вважаю це великим досягненням, і ми продовжуватимемо працювати над створенням коаліції країн, які готові дуже публічно засудити дії Росії.

Ви згадали про Статут ООН, моє наступне запитання стосуватиметься, власне, викликів для Статуту ООН і, зокрема, щодо Росії в Раді безпеки. Якщо вони порушують правила, а вони порушили міжнародні правила чому вони досі в Раді безпеки ООН?

– Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради безпеки.

Ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх (Росію) у Раді безпеки

Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у Раді безпеки та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді безпеки.

Ви бачите шлях вигнання їх з Ради безпеки?

– Я не бачу такого шляху, але я не думаю, що ми не повинні відмовлятися від такого кроку, якщо виникне можливість.

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