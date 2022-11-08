В ОПУ розповіли деталі розмови Зеленського із представницею США при ООН

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Як передає пресслужба офісу президента, серед, іншого у розмові з Ліндою Томас-Грінфілд Зеленський наголосив на необхідності вжиття Організацією Об’єднаних Націй низки «негайних кроків»:

невідкладне скерування до України ммісії експертів ООН для розслідування постачання Іраном Росії БПЛА;

направлення компетентних представників ООН на об’єкти критичної інфраструктури України для оцінки руйнувань і потреб у відновленні;

максимальне залучення можливостей ООН до відновлення української енергетики.

«Необхідно також обмежити членство та привілеї держави-терориста в МАГАТЕ. Для цього існує чіткий і зрозумілий алгоритм», – сказав президент України.

Повідомляється, що сторони говорили також про обмеження можливостей РФ зловживати членством в ООН, створення механізму компенсації за наслідки агресії РФ, започаткування спеціального трибуналу проти РФ, примусове утримання Росією українських військових і цивільних полонених.

«У зв’язку з цим глава держави наголосив на важливості міжнародного тиску задля якнайшвидшого розв’язання питання доступу представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до цих осіб», – повідомляє сайт ОПУ.

Зеленський також наголосив, що попри повномасштабну агресію РФ Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

«Україна рятує світ» – під таким гаслом надаватимемо допомогу найбіднішим. Перший корабель у межах ініціативи (зернової – ред.) має вийти вже невдовзі. Ми пропонуємо країнам світу долучитися до цього важливого починання», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні стало відомо, що посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з одноденним візитом до Києва для низки зустрічей і щоб «підтвердити непохитну підтримку з боку США», повідомило посольство США в Україні.