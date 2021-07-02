Комітет Конгресу схвалив законопроєкт, де закладено більше допомоги Україні, ніж цьогоріч

У США комітет Палати представників із питань асигнувань схвалив 30 червня законопроєкт щодо фінансування програм Державного департаменту і зарубіжних операцій на 2022 фінансовий рік. У ньому заклали 481,5 мільйона доларів на програми допомоги Україні. Це на 28,5 мільйона більше, ніж цього року, повідомило 1 липня посольство України в США.

Зокрема, 125 мільйонів пропонують виділити для безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування». Це також більше, ніж у 2021 році, – на 10 мільйонів, зауважили у відомстві.

Крім того, в законопроєкт внесли правку, яка має на меті забрати в адміністрації США право звільняти від санкцій під приводом національного інтересу. Саме з таким обґрунтуванням у Білому домі вирішили звільнити від санкцій основну компанію, що відповідальна за будівництво і діяльність «Північного потоку-2», Nord Stream 2 AG, а також її керівника Маттіаса Варніґа.

Крім цього, профільний підкомітет із питань оборони схвалив законопроєкт щодо фінансування Міністерства оборони США на 2022 фінансовий рік. Він передбачає виділення Україні 275 мільйонів доларів безпекової допомоги за лінією Пентагону за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні».

Дивіться також: Марсі Каптур внесла поправку до бюджетного закону, яка має забрати в Білого дому право знімати санкції під приводом націнального інтересу

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони і планшети на платформах iOS і Android.