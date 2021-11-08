53 квартиры. Как Киев поможет переселенцам: новая стратегия

Ангелина Аредова

Киев направит 22 миллиона гривен субвенции в местные бюджеты, чтобы помочь переехавшим из оккупированной части Донбасса в свободную Украину с жильем. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после того, как Кабинет министров Украины 28 октября утвердил стратегию интеграции переселенцев до 2023-го года. Ее разрабатывало Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, еще под руководством Алексея Резникова (4 ноября он стал министром обороны). Цель Стратегии, анонсировал Резников, – «обеспечение полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создание условий для развития ВПЛ на новом месте проживания». Как документ повлияет на внутренне перемещенных лиц? Решится ли их жилищный вопрос?

Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября одобрил «Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2024 года». Тогда еще министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что стратегия поможет обеспечить доступ к административным и социальным услугам, создать условия для жизни и развития людей на новом месте, ее цель – устранение препятствий для ВПЛ в реализации их основных прав.

Планируются приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13-ти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что 22 миллиона гривен субвенции будут направленны местным бюджетам на временное жилье для переселенцев. «Субвенции получат 11 областей. На эти средства планируются приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания приблизительно 242 внутренне перемещенных лиц», – сказал премьер-министр.

Но полного содержания документа пока нет

Стратегия содержит ответы на главные вопросы, а именно – как создать благоприятные условия для интеграции ВПЛ в территориальных громадах, говорит программный менеджер благотворительного фонда «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» Валерия Вершинина.

«Документ отвечает на вопросы, как государство Украины поддерживает людей, которые перемещаются, каким образом человек может интегрироваться или же отказаться от справки переселенца и жить такой же жизнью, как все граждане Украины. Ключевой вопрос – цели, которые ставит государство перед областными администрациями и центральными органами власти – как оно видит интеграцию».

Проект стратегии является документом «для служебного пользования»

Но экспертка отметила, что пока сложно назвать основные отличия этой стратегии от предыдущей из-за конфиденциальности документа. «К сожалению, текст проекта не был опубликован перед принятием. Более того, на встрече правозащитного клуба было сказано, что проект стратегии является документом «для служебного пользования». Я лишь видела проект на ранних стадиях, но сейчас в нем могут быть существенные изменения», – добавила Вершинина.

Это сработает?

«Не нужно ждать от этой стратегии кардинальных изменений, так как тенденция ее внедрения среди министерств и в самом парламенте немного утратила ту смелость, которая была в начале разработки», – считает юристка общественной организации «Громадський холдинг «Група впливу» Мария Красненко.

«Вначале проект содержал условие отвязки справки ВПЛ от всех выплат, кроме адресной помощи. Сейчас этого уже не ожидается, но будут позитивные изменения в направлении расширения банковских сетей, к которым могут обращаться внутренне перемещённые лица», – подчеркнула Мария Красненко.

Она также добавила, что пока документ не помогает определить внутреннее перемещенных лиц как жителей территориальных громад.

Около половины инструментов местной демократии (их больше 10) доступны в полном объеме для ВПЛ. Все другие – недоступны или содержат ограничения

«Еще один пример касательно интеграции в принимающие громады: тут есть постановление про включение ВПЛ в консультативные органы, но стратегии и министерство не предполагают никаких действий в вопросе включения и определения внутренних перемещённых лиц как их жителей. Поэтому они могут и дальше иметь проблемы в использовании инструментов местной демократии, с доступом к местным программам и льготами, – говорит юристка. – Исходя из наших исследований предыдущего периода, около половины инструментов местной демократии (их больше 10) доступны в полном объеме для внутренне перемещенных лиц. Все другие – недоступны или содержат некие ограничения. Например, ВПЛ не может подать заявку на бюджет участия или может, но документы будут приниматься только в бумажном виде».

Решит ли стратегия жилищный вопрос?

По словам Марии Красненко, 2021 год, несмотря на пандемию, стал одним из рекордных лет по выделению средств на программу временного жилья.

«Сама стратегия содержит пункты про обеспечение жилья и имущественных прав. Документ содержит информацию про расширения кредитно-инвестиционных механизмов и про обеспечение переселенцев временным/постоянным жильем. К сожалению, стратегия пока не учитывает вопросы временно оккупированных территорий. Исходя из этого, она является немного слабой», – считает Красненко.

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