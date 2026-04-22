Стрілянина в Києві: суд арештував двох патрульних

У Києві суд обрав запобіжний захід двом патрульним поліцейським, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини 18 квітня в Голосіївському районі. Тоді внаслідок трагедії загинули семеро людей.

Підозрювані – Михайло Дробницький та Анна Дудіна – першими прибули на місце події, але, за версією слідства, не спробували зупинити нападника і не надали допомогу пораненим. Прокурори заявляють: поліцейські залишили людей у небезпеці. Самі підозрювані це заперечують. Дудіна каже, що не могла стріляти через ризик зачепити інших людей, а Дробницький заявив у суді, що шукав укриття і намагався виявити нападника.
Суд відправив обох під варту з альтернативою застави у 266 тисяч гривень кожному. Якщо у майбутньому провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до восьми років ув’язнення. Більше – читайте ТУТ

