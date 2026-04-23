У Львові пролунали постріли, стріляв чоловік «з ментальними порушеннями» – поліція

Поліцейські затримали чоловіка за стрілянину у Львові, потерпілих немає, повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

«23 квітня, близько 9:20, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові… Встановлено, що стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно», – йдеться в повідомленні.

Револьвер, із якого стріляли, поліцейські вилучили та передали на експертне дослідження.

«Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події», – додали правоохоронці.

В Україні гостро реагують на повідомлення про стрілянину після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину, вбивши загалом сімох людей.