Стрілянина в Києві: за поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості, внесли заставу

За обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну – яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві, внесли заставу. Про це Радіо Свобода повідомили у Київській міській прокуратурі.

Суд 21 квітня обрав для Дробницького та Дудіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 266 тисяч гривень.

Анна Дудіна заявила в суді, що не визнає службову недбалість. А Дробницький сказав, що йому «дуже шкода, що так сталось».

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей. Ці події правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Ігор Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.