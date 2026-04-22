Вигівський: 70% поліцейських були або є залучені на лінії бойового зіткнення

Більшість чинних поліцейських мають досвід роботи на лінії бойового зіткнення, заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, спілкуючись із журналістами 22 квітня.

Він згадав заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про необхідність максимального залучення поліцейських до фронту.

«У нас близько 70% поліцейських так чи інакше вже були задіяні або задіяні на лінії бойового зіткнення», – сказав Вигівський.

Водночас він зазначив, що Національна поліція має свою функцію забезпечення порядку всередині країни і також допомагає іншим правоохоронним органам, коли в них не вистачає людей.

Читайте також: Нові деталі стрілянини: відео з бодікамер, свідчення у суді. Страх чи крах системи?

За словами посадовця, в роботи Нацполіції є складнощі, зокрема, недостатні зарплати та значний некомплект, про які правоохоронний орган зазвичай не повідомляє публічно:

«Якщо ми будемо про це говорити, ми будемо просто підігравати Росії. Насправді ситуація дуже складна. Люди виснажені також, працюють 24/7».

Вигівський додав, що в зв’язку з браком людей Нацполіція залучає співробітників центрального апарату до інших функцій, зокрема, роботи на блокпостах.

Після стрілянини в Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що тепер патрульні будуть жити на полігонах по черзі. Це необхідно для того, щоби осучаснити підготовку поліції. А екскерівник Патрульної поліції Євгеній Жуков, зокрема, займатиметься «залученням поліції у війну».

Напередодні суд у Києві взяв під варту двох поліцейських Анну Дудіну та Михайла Дробницького. Їх підозрюють у службовій недбалості в ході теракту в столиці, коли чоловік відкрив вогонь і взяв заручників. Загалом внаслідок нападу загинули семеро людей.

Самі підозрювані заперечують звинувачення. Дудіна сказала в суді, що не могла стріляти через ризик зачепити інших людей, а Дробницький заявив, що шукав укриття і намагався виявити нападника.