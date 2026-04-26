У метро Харкова чоловік напідпитку зробив постріл зі стартового пістолета – поліція

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння зробив постріл вгору зі стартового пістолета, він затриманий, повідомила поліція Харківської області ввечері 26 квітня.

«Повідомлення про подію на станції метро «Історичний музей» надійшло до поліції 26 квітня о 21:10. Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка доставили в кімнату поліції для з'ясування усіх обставин. Вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності», – вказано в повідомленні.

В Україні гостро реагують на повідомлення про стрілянину після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину, вбивши загалом сімох людей.