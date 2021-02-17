Оставили в СИЗО: как идет суд по убийству проукраинского активиста из Бахмута

(Друкуємо мовою оригіналу)

Артема Мирошниченко убили в ноябре 2019-го. Его избили на улице, как установило следствие, двое подростков – через неделю Мирошниченко умер в больнице. Он занимался волонтерством в Бахмуте. Сторона потерпевших говорит, что процесс по резонансному делу затягивают намеренно (хоть и не нарушая закон), а защита не видит проблемы. Прошло больше года, в деле появился новый судья, и теперь все начинают рассматривать заново. А свидетель, который видел, что конфликт начался на языковой почве, отказывается идти в суд. А судебные заседания по сути постоянно переносятся. 16 февраля Радио Донбасс.Реалии проверило воочию, как это происходит.

Перед зданием суда в Славянске встречаем Александра Кадиевского. В процессе по делу Артема Мирошниченко он представляет интересы стороны потерпевших. Кадиевский говорит, что не видел ни адвокатов, ни автозака, который привез бы из СИЗО Бахмута подсудимых – 18-летнего Николая Барабаша и 19-летнего Александра Барышка.

А раз так, то, предполагает Кадиевский, рассмотрение дела уже в который раз могут перенести. В помещении суда уже собрались активисты из Бахмута и Славянска. Они тоже волнуются: а состоится ли суд?

Даты согласовали – без потерпевших и прокуроров

Перед началом заседания заходим в зал и видим, что судья Владимир Старовецкий согласовывает по видеосвязи со стороной защиты даты будущих судебных заседаний. Речь идет уже о 26 мая 2021 года. Это возмущает сторону потерпевших. Александр Кадиевский переписал себе даты заседаний уже после окончания суда. Он утверждает, что такой несогласованностью продолжают затягивать суд.

Не было представителя потерпевшего, потерпевшего не было, и даже не было прокурора

«Не было меня как представителя потерпевшего, потерпевшего самого не было, и даже не было стороны обвинения – прокурора. Меня не все даты устраивают, потому что на некоторые даты у меня уже назначены другие судебные заседания. Я должен теперь выбирать: или срывать это судебное заседание (а это уже будет по нашей вине), или срывать другое судебное заседание, которое назначено заранее», – возмущается представитель брата погибшего, Сергея Мирошниченко.

Резонанс стихает

Сам Сергей в интервью Радио Донбасс.Реалии говорит, что с момента нападения на брата и его смерти 5 декабря 2019 года правосудие никак не продвинулось в рассмотрении дела. А в конце 2020 года изменился председатель тройки судей, – и они хотят заново допросить свидетелей. Сергей допускает, что сторона защиты своими действиями также затягивает процесс.

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«Какие-то бессмысленные отговорки, которые мы не можем, к сожалению, проверить. Они болеют очень странно со вторым адвокатом: они болеют по очереди. Один заболел на одно заседание, а перед этим приходит сообщение от другого, что заболел другой», – делится Сергей Мирошниченко.

По подсчетам потерпевшего, с начала этого года и до заседания 16 февраля ему присылали три повестки, и трижды суд переносили.

«Может, кто-то забудет продлить срок содержания под стражей. Или стихнет резонанс, и люди забудут об этом, и приговор сойдет на какой-то меньший срок. Вариантов очень много. Но первое, что приходит на ум: легче подсудимым какое-то СИЗО «греть», чем быть в колонии», – предполагает брат убитого волонтера.

Общественный резонанс вокруг убийства, по наблюдениям Сергея Мирошниченко, уже стих: раньше звонили из центральных СМИ и международных организаций. Теперь на суды ходят несколько журналистов и общественные деятели из Бахмута и Славянска. Но брат Артема все еще рассчитывает, что правосудие осуществится.

«Манипуляции в пределах закона»

Александр Кадиевский рассказал, что на этапе досудебного расследования правоохранители работали максимально быстро. А вот когда материалы зашли в суд, то начались, по словам правозащитника, «манипуляции в пределах закона». Например, сторона защиты постоянно ходатайствует о проведении заседаний по видеосвязи.

Начинается заседание: они нас не слышат

«Начинается заседание: они нас не слышат. Свидетели, которые приезжают в суд славянский и дают показания: их не слышно. Ходатайства кому-то не слышно», – описывает судебные реалии адвокат.

Также Кадиевский намерен ходатайствовать перед судом о принципиальной позиции по отношению к стороне защиты: если уж согласовали дату, когда надо приехать в суд, – то надо приезжать, а не использовать отговорки.

Мы уже будем против проведения видеоконференций

«В следующий раз, я думаю, мы уже будем против проведения видеоконференций, когда люди без причины пишут на проведение видеоконференции из города Бахмут. Чтобы они приезжали, находили возможность, чтобы в это время подвозили свидетелей. Чтобы тут более был принципиальным суд, и более требовательным к тем людям, которые в силу определенных обстоятельств не посещают заседания или переносят их с помощью видеоконференции», – сообщил Кадиевский. Также он уточнил, что свидетель, который видел, что конфликт начался из-за украинского языка, так и не согласился свидетельствовать в суде.

Что говорит защита

Мы пробовали связаться с адвокатом Николая Барабаша Еленой Коломиец. Она не ответила на наше сообщение в социальной сети, а номер телефона, указанный в реестре адвокатов Украины, по состоянию на 16 февраля не обслуживался.

Василий Николаенко, адвокат Александра Барышка, отрицает все заявления о том, что сторона защиты затягивает процесс.

Мы не затягиваем

«Нет. Каким образом мы затягиваем, если мы являемся в судебные заседания. Мы не затягиваем», – ответил Василий Николаенко на претензии стороны потерпевших.

По словам адвоката, суд, опираясь на нормы уголовно-процессуального кодекса, а именно статью 319, мог и не начинать судебное разбирательство сначала. Но при условии, если бы такое решение не повлияло отрицательно на судебное разбирательство, и если бы стороны уголовного производства и потерпевший не настаивали бы на новом проведении процессуальных действий, которые суд уже провел до замены судьи.

А то, что все дело начали рассматривать заново, – это, по словам Николаенко, результат действий прокуратуры.

Прокурор заявил ходатайство, чтобы судебное разбирательство было начато заново

«Прокурор заявил ходатайство после замены судьи о том, чтобы судебное разбирательство было начато заново. Поэтому все судебное заседание проходит в рамках закона», – убежден адвокат.

Меру пресечения продлили

Сторона защиты просила судей смягчить меру пресечения и назначить подсудимым круглосуточный домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры: Александр Барышок и Николай Барабаш продолжат оставаться за решеткой в Бахмуте с 16 февраля до 16 апреля.

А рассмотрение дела снова отложили. Прокуроры намерены на следующее заседание привести свидетелей – родителей Артема Мирошниченко. Вот только когда это заседание состоится, пока неясно. Сергей Мирошниченко сообщил нам, что ему вручили повестку на 11 марта, хотя до этого согласовали провести заседание 26 февраля.

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