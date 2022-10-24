Чому Росія лякає «брудною бомбою». Затримання Богуслаєва. Сунак очолить уряд Британії

- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну у можливому застосуванні так званої «брудної бомби» – вибухівки з радіоактивними матеріалами.
Уряди США, Франції та Великої Британії Шойгу не повірили. А Київ висунув аналогічні звинувачення Москві.
- СБУ затримала президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у постачанні двигунів для російських військових гелікоптерів.
- Ріші Сунак стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії. Раніше він обіцяв «зміцнити політику підтримки України».
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