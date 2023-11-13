Армія РФ намагається оточити Авдіївку?

- Російська армія намагається оточити Авдіївку – тривають штурми. ЗСУ активно обороняються, попри те, що війська РФ кинули чималу кількість особового складу заради успіху на місцевості. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Що відбувається у місті? На якій стадії бої за Авдіївський коксохім і як ЗСУ вдається стримати армію РФ? Кореспондент Мар’ян Кушнір ділиться оновленою інформацією з-під Авдіївки. Тим часом на фронті певне перегрупування військ РФ. Що відомо про наступ на Бахмутському напрямку?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- СБУ та ДБР повідомили про підозру у державній зраді народному депутату Україні. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ). В СБУ кажуть: депутат мав розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні і дискредитувати її «на міжнародній арені». З оприлюднених СБУ фотографій видно, що йдеться про депутата Дубінського.
- Видання Washington Post і Der Spiegel оприлюднили розслідування про те, що підрив газогонів «Північний потік» та «Північний потік-2» торік у вересні нібито координував колишній командир ССО Збройних сил України Роман Червінський. Подробиці і реакція.
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