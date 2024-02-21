«М’ясні штурми» Авдіївки: сотні полонених?

1 NYT: під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити сотні українських військових. У ЗСУ це заперечують 177092 views

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