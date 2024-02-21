«М’ясні штурми» Авдіївки: сотні полонених?

- Під час відступу ЗСУ з Авдіївки Донецької області близько тисячі військовослужбовців ЗСУ могли потрапити в полон, пише видання The New York Times, посилаючись оцінки самих військових та західних високопосадовців. У ЗСУ це заперечують. Скільки полонених військовослужбовців ЗСУ могли дійсно потрапити в полон? Чи дійсно втрата Авдіївки не має стратегічного військового значення?
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відзвітував про взяття села Кринки на Херсонщині. Водночас оперативне командування «Південь» відкидає ці заяви та стверджує, що ЗСУ все ще утримують лівобережний плацдарм. Чому важливо утримати Кринки? Чи готуються війська РФ до наступу на півдні України?
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив, що Росія не зможе захопити Донецьку та Луганську області у 2024 році. Також аналітики видання прогнозують український контрнаступ у 2025 році за умови, що цього року Україна вестиме успішну оборонну кампанію. Чи мають війська РФ продовжувати наступ після Авдіївки? Чи дійсно варто ЗСУ зосереджуватись на оборонній стратегії?
- Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення збирає коаліцію – фракцію «Слуга народу». Ще минулого року депутати просили президента про цю зустріч. Що буде предметом обговорення?
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