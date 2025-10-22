Що шукає ДБР в ексголови «Укренерго» і до чого тут блекаут?

Колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, у якого нещодавно відбулися обшуки, повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Сьогодні я був на першому допиті. Не знаю, скоріш за все, він може бути і останнім. Тому що, хоча я не можу розкривати суті питань, які мені ставили, але по цих питаннях абсолютно очевидно, що підстави для мого обшуку були, м'яко кажучи, трохи натягнуті», – сказав Кудрицький в етері програми «Свобода Live».

Як повідомляли українські медіа з посиланням на свої джерела, справа стосується можливого зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей на замовлення «Укренерго». Водночас Кудрицький зазначив, що йдеться про події 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

«Коли тобі ставлять питання:

– Скажіть, ви знаєте обставини порубки дерев там в 2025 році?

– Так я вже там не працюю в компанії більше року.

– Ну, напевно, тоді не пам’ятаєш.

От приблизно такий діалог», – розповів він.

Кудрицький підкреслив, що наразі не бачить підстав для зміни свого статусу:

«Я маю статус свідка. Навіть правоохоронцям досить складно буде «викрутити» там якийсь інший статус. Подивимося, як розвиватиметься ситуація».

Радіо Свобода звернулось до Державного бюро розслідувань України із проханням прокоментувати, чи підтверджує ДБР факт проведення слідчих дій (обшуків) у Володимира Кудрицького та у рамках якого кримінального провадження вони відбувались. Станом на момент виходу новини відповіді від ДБР не надійшло.