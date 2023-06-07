Каховська ГЕС: як рятуються Херсон, Нова Каховка, Олешки і що робитиме далі армія РФ?

- Вода на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС продовжує прибувати. Вулицями Херсону плавають човни, рятувальники шукають людей: пряме включення кореспондента Мар’яна Кушніра з підтопленого міста.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Як вплинув підрив Каховської ГЕС на плани ЗСУ? Російські військові залишатимуться на позиціях? Чи вода вже їх жене далі? Обговорюємо реалії та сценарії з речником командування одного з напрямків та військовим експертом.
- Окуповані Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань: люди намагаються рятуватися. У мережі з’являються відео місцевих жителів на дахах підтоплених будинків. У чатах ширяться прохання про допомогу людям, які залишаються в окупації – кажуть, окупаційна влада їх не евакуює і не випускає з міст. Яка ситуація у цих містах і як рятуватися людям? Докладніше – у «Свобода Live.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ