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Каховська ГЕС: як рятуються Херсон, Нова Каховка, Олешки і що робитиме далі армія РФ?

  • Вода на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС продовжує прибувати. Вулицями Херсону плавають човни, рятувальники шукають людей: пряме включення кореспондента Мар’яна Кушніра з підтопленого міста.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Як вплинув підрив Каховської ГЕС на плани ЗСУ? Російські військові залишатимуться на позиціях? Чи вода вже їх жене далі? Обговорюємо реалії та сценарії з речником командування одного з напрямків та військовим експертом.
  • Окуповані Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань: люди намагаються рятуватися. У мережі з’являються відео місцевих жителів на дахах підтоплених будинків. У чатах ширяться прохання про допомогу людям, які залишаються в окупації – кажуть, окупаційна влада їх не евакуює і не випускає з міст. Яка ситуація у цих містах і як рятуватися людям? Докладніше – у «Свобода Live.

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