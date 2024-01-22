Зіткнення між НАТО і Росією реальне? Туск приїхав у Київ. Нові ініціативи Зеленського

- Steadfast Defender 2024: НАТО проводить найбільші за останні десятиліття навчання. Востаннє такі відбувалися у 1988 році. Тепер країни НАТО тренуються відбивати можливу агресію з боку Росії. Сценарій – напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону. Раніше німецьке видання Bild повідомляло, що має секретний документ Міноборони Німеччини із сценарієм, згідно з яким Росія атакує східний фланг НАТО в 2025 році. Наскільки реальне зіткнення між НАТО і Росією? Чи зможе НАТО відбити атаку?
- Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє запровадити інститут множинного громадянства. Це дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. А також підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації»: що це означає?
- Тим часом прем’єр Дональд Туск приїхав у Київ. Кілька заяв після зустрічі із президентом Зеленським, серед них – Польща підтримує декларацію G7 про гарантії безпеки для України, виступає за швидке приєднання України до Європейського союзу, а також призначить свого уповноваженого з відновлення України. Ним стане депутат Сейму Павел Коваль. Що означає візит Туска та як вирішуються суперечки між Польщею та Україною?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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