Зіткнення між НАТО і Росією реальне? Туск приїхав у Київ. Нові ініціативи Зеленського

«Смерчі», «Урагани»: на 10 000 кв.м. – понад 1000 видів озброєння. Харків збирає докази агресії РФ

Війська РФ використовували різні види озброєння від касетних боєприпасів до крилатих ракет та «Шахедів». Залишки цих боєприпасів зберігаються на одній з ділянок, яка за розміром більша за футбольне поле.