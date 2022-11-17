Що відомо про нові удари по Україні, довічний термін для Гіркіна і катівню у Херсоні?

Нові цілі ракетних ударів: Росія обстріляла газовидобувні підприємства України. Серед уражених об’єктів також «Південмаш» у Дніпрі. Перед цим у соціальних мережах повідомили про вибухи у Джанкої в окупованому Криму.

Справа MH17: суд у Нідерландах виніс остаточний вирок у справі збиття малайзійського «Боїнга» у небі над Донбасом у 2014 році. Для Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та його поплічників прокурори просили довічне ув’язнення.

У херсонському СІЗО виявили приміщення, в якому, за даними правоохоронців, російські силовики утримували та катували містян. Репортаж з Херсону про те, як місто оговтується від окупації.

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