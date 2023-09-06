Нові успіхи контрнаступу ЗСУ: США радіють і дають більше?

- Костянтинівка: українська влада повідомила про російський обстріл ринку у центрі міста – відомо про 16 загиблих. Кореспондент Радіо Свобода з місця події.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- У Київ приїхав Державний секретар США Ентоні Блінкен. Візит заздалегідь не оголошували. За його словами, США бачать хороший прогрес у контрнаступі. А також хочуть переконатися у тому, що в України є все необхідне для успіху на фронті. Очікується, що Блінкен оголосить про нову допомогу Україні на понад 1 мільярд доларів. Деталі візиту і зустрічей.
- The New York Times з посиланням на американських військових аналітиків пишуть, що ЗСУ намагаються прорвати російські позиції біля села Вербове (майже 10 км на схід від Роботиного) на Запоріжжі.
- Тим часом ВР затвердила нового міністра оборони України Рустема Умєрова.
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