Нові успіхи контрнаступу ЗСУ: США радіють і дають більше?

Чекати чи платити? Польська медицина і труднощі перекладу

Величезні черги до вузьких спеціалістів – проблема одна на всіх у Польщі, кажуть очевидці. Як українські біженці лікуються, які медичні послуги можуть отримувати безкоштовно, а за що воліють заплатити – розповідають жінки, які з дітьми знайшли прихисток у Польщі.