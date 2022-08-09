Новофедорівка: хто стоїть за вибухами на авіабазі Росії у Криму?

Вибухи в окупованому Росією українському Криму. Місцеві та російські медіа і телеграм-канали повідомили 9 серпня про серію вибухів на військовому аеродромі під Саками на півострові.

Видання «Вісті Крим» з посиланням на очевидців повідомило про вибухи у районі військового аеродрому в Новофедорівці.

З посиланням на очевидців кримські телеграм-канали повідомляють, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці.

Повідомляється, що перший вибух пролунав приблизно о 15:20. Всього ж нібито пролунало близько 10 вибухів.

В окупаційній адміністрації Сакського району сказали, що вибухи сталися на аеродромі. А призначений Кремлем «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що він «виїхав на місце події», і згодом сказав, що поки що про причини вибухів говорити зарано.

А от Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто відбулася «детонація боєприпасів».

Чи могли ЗСУ завдати удари по російській авіабазі у Криму? Якщо так, то яким озброєнням? І чи означає це, що віднині українська армія може переломити хід війни?

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