Заміна міністра оборони вплине на війну?

- Міністр оборони України Олексій Резніков написав заяву про відставку. Напередодні президент України Володимир Зеленський оголосив про ротацію. Парламентський комітет вже підтримав відставку. Керівник Фонду держмайна Рустем Умеров теж подав заяву про звільнення з посади – у найближчі дні його мають призначити міністром оборони. Як вплине ця ротація на фронт? Як допоможе Україні це призначення? Та які ще кадрові ротації готуються в уряді цієї осені?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Тим часом турецький президент Реджеп Ердоган приїхав у Росію. У Сочі він зустрівся із російським президентом Володимиром Путіним. Перед зустріччю анонсували новини. Ердоган планував стати посередником мирної ініціативи у війні Росії проти України. А також розраховував відновити зернову угоду. Утім, після зустрічі Путін оголосив свої умови. Чи є цей візит приниженням для Ердогана? І що залишилося за зачиненими дверима?
- А просто перед цим візитом Росія обстріляла портову інфраструктуру України. МЗС України з посиланням на прикордонників заявило, що «шахеди» впали і на територію Румунії. Міністерства Румунії це спростовують – утім, керівник українського МЗС Дмитро Кулеба говорить, що має фотодокази.
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