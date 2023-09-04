Заміна міністра оборони вплине на війну?

1 Зеленський анонсував заміну міністра оборони України 81273 views

2 У день взяття під варту Коломойського Зеленський заявив, що «закон повинен працювати» 49247 views

3 У британській розвідці пояснили, чому Кремль «відкладає мобілізацію» 17929 views

4 «Днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося» – ГУР вперше показало російського пілота, який перегнав Мі-8 в Україну 17301 views

5 Подоляк оцінив «ризики» для України після виборів у США 6708 views

6 «Я відкоригував своє рішення», – екчлен «Опоблоку» Шурма розповів, як опинився в офісі Зеленського 6650 views

7 У ДПСУ відреагували на інцидент з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі 6128 views

8 Румунія і Молдова відреагували на атаку РФ по Одещині 5642 views

9 Румунія заперечила інформацію про падіння російських безпілотників на своїй території 4767 views