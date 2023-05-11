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Політика

Стріляють на 250+ км: Storm Shadow витягнуть контрнаступ?

  • Велика Британія передала Україні кілька далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Це вже підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Радіус дії переданих Києву Storm Shadow становить понад 250 кілометрів. Експерти кажуть, ці ракети можуть змінити хід війни.

Джерело CNN вважає: ракети Storm Shadow дадуть Україні ті можливості, про які Україна просила від початку повномасштабної війни.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • За три дні російська окупаційна влада вивезла близько 300 місцевих жителів з захоплених територій Запорізької області до окупованого Бердянська, повідомляє Генштаб.

Жителі з окупованих територій розповіли журналістам The New York Times, що «евакуація» триває «в атмосфері збентеження та непокори». Що відбувається?

  • ЄС закликає владу Грузії дотримуватися санкцій проти російської авіаційної галузі – їх запровадили після вторгнення Росії в Україну. А російський президент Путін саме підписав укази про те, що Росія відновить авіасполучення з Грузією. Чи сприйме Грузія цей крок Путіна? Докладніше у «Свобода Live».

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