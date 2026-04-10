Нові конфлікти з ТЦК: Зеленський відсторонився?

Конфлікти між групами ТЦК і цивільними громадянами повторюються дедалі частіше. Відомі випадки, коли сутички супроводжуються різаниною і стріляниною.

Після одного з нещодавніх інцидентів в Міноборони зробили заяву – там визнали, що система мобілізації потребує змін і що вони будуть впроваджені найближчим часом.

10 квітня прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що реформа ТЦК наразі розробляється.

Та, попри це, багато хто звернув увагу на мовчання з боку президента Володимира Зеленського. Раніше він заявляв, що доручив міністру оборони Михайлу Федорову вирішити проблему так званої «бусифікації». Ще раніше він заявляв, що це неправильно, коли ТЦК шукає людей на вулицях.

Чому влада досі мовчить про проблеми навколо ТЦК?

Як довго очікувати реформу ТЦК?

Президент України Зеленський має відреагувати на низку нападів на представників ТЦК, які сталися в низці регіонів України. Таку думку напередодні в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») висловлював політолог Олексій Гарань. Також він вважає, що слабка реакція влади на випадки протидії ТЦК – одна з причин, чому в Україні буксує мобілізація.

«Коли перші були силові дії проти ТЦК, проти мобілізації, на це треба було реагувати дуже жорстко. Відбувся перший напад на ТЦК. Потрібна жорстка реакція, щоб іншим було неповадно. Або навіть не напад, а коли, пам'ятаєте, відбивали своїх. Тоді треба було діяти дуже і дуже жорстко, щоб люди побачили, ах, є напад на військових, це буде каратися ув'язненням, тривалим ув'язненням».