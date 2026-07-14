Що означають ротації Зеленського і чим не вгодив Федоров? Відставка уряду Свириденко

Верховна Рада України прийняла відставку уряду Свириденко: рішення підтримали 258 народних депутатів.

Юлія Свириденко очолювала Кабінет міністрів з 17 липня 2025 року – до повного року роботи на цій посаді не вистачило кілька днів. Офіційного повідомлення про її потенційного наступника наразі немає. Утім, медіа і народні депутати з посиланням на джерело повідомляють, що президент Володимир Зеленський визначився на користь Сергія Корецького – це чинний голова правління НАК «Нафтогаз України» та ексочільник «Укрнафти».

Також медіа поширюють прізвища нових міністрів, які можуть увійти в уряд вже у найближчий четвер. Втім, серед основних інтриг – посада Михайла Федорова: чи залишиться він в уряді?

Раніше журналісти з посилання на джерела поширили інформацію, що новим міністром оборони може стати Ігор Клименко, який очолював Міністерство внутрішніх справ. Згодом з посиланням на депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк з’явилася інформація, що Міністерство оборони може очолити нинішній керівник Офісу президента Кирило Буданов. Михайла Федорова називали як серед потенційних прем’єрів, так і можливим учасником уряду на інших посадах.

Чи отримає він зрештою посаду?

Якою буде остаточна конфігурація уряду?

І чому ці зміни відбуваються саме зараз?

Федір Веніславський, народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив в ефірі Радіо Свобода, що Михайлу Федорову необхідно дати час на втілення ідей, які він презентував раніше.

«Я вважаю, що міністру оборони пану Федорову необхідно дати було би ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував нам на комітеті , як вони втілюються в життя. Але я ще раз підкреслюю, це пропозиція буде президента, тому ми будемо оцінювати ту кандидатуру, яку внесе президент», – сказав Веніславський.

Представники опозиції натомість натякнули на те, що якщо заміна людини у кріслі міністра оборони відбудеться, то це станеться через підвищення рейтингу Михайла Федорова.

«Якщо хочете реальну причину, чому пішла мова про потенційну заміну Федорова, вона абсолютно зрозуміла. Це історія про те, що його рейтинг почав поступово затьмарювати рейтинг президента. Все інше – це вже, умовно, привід або для політичних атак, або до просто оцінок ситуації», – вважає Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос».

« Країні хотілось би почути, якщо буде прийнято рішення зняття міністра Федорова, підстави для цього . Тому що, на нашу думку, міністр Федоров в останні ці свої кілька місяців роботи демонстрував, принаймні на відміну від інших міністрів, бажання очистити сферу оборонну, сьогодні таку ласу від корупції. Зробити там все-таки зрозумілі критерії в контексті закупівлі необхідної амуніції і зброї, і поставок їх на фронт», – каже Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді.

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