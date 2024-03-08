Залужний стане послом у Великій Британії: навіщо це Зеленському?

- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Це ж підтвердили в МЗС – міністерство каже, що вже спрямувало у Лондон запит. Сам Залужний новину не коментував. Раніше медіа писали, що від попередньої такої пропозиції ексголовнокомандувач відмовився. Чому передумав Залужний? Як сприймуть таке призначення військові? Чи йдеться про символічне заслання? І чи буде хорошим дипломатом Залужний?
- Британська преса реагує на новину про Залужного. Як у Лондоні відреагували на ім’я нового посла? Які у Залужного зв’язки в Британії? І коли він може туди потрапити? Погляд з Лондона.
- Рекрутинг: як шукатимуть людей для війська? Роз’яснення Міноборони. Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію?
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