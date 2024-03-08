Залужний стане послом у Великій Британії: навіщо це Зеленському?

Виробництво боєприпасів у Європі: як змінилася ситуація за останні 2 роки на тлі війни Росії з Україною

Євросоюз пообіцяв надати Україні мільйон боєприпасів за рік – від березня 2023 року до березня 2024. Як саме заради досягнення цієї цілі розширювалися заводи в ЄС, чому в деяких ситуаціях збільшити виробництво не вдалося і як Брюссель зрештою відкоригував свою обіцянку Києву.