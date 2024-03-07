«Залужний говорив про такий напрям»: Зеленський пояснив призначення посла в Британії

Президент Володимир Зеленський у зверненні 7 березня прокоментував рішення призначити колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного послом у Великій Британії.

Зеленський підтвердив попередню заяву Міністерства закордонних справ про те, що він погодив Залужного на посаду посла.

«Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман», – сказав він.

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За словами Зеленського, союзництво України з Британією «має тільки зміцнюватися».

Також президент повідомив про зустріч із міністром оборони Сполученого Королівства Ґрантом Шаппсом, який перебував в Україні з візитом. За його словами, він подякував за лідерство Британії в безпековій підтримці України.

«Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці», – додав Зеленський.

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Раніше 7 березня МЗС заявило, що президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного послов у Великій Британії.

До липня 2023 року послом України в Лондоні був Вадим Пристайко.

8 лютого Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».