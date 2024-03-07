ЗСУ відкидають війська РФ під Авдіївкою та Мар'їнкою: наступ вдалося зупинити?

У ніч проти 7 березня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули армію Росії на північ від Мар'їнки.

Це одна з найгарячіших ділянок фронту станом на зараз – вранці Генштаб ЗСУ повідомив про 20 атак агресора на Новопавлівському напрямку.

Також, за даними німецького видання Bild, ЗСУ змогли звільнити село Тоненьке на захід від Авдіївки – росіянам вдалось захопити його частину під час «наскоку» після окупації міста.

Наразі Сили оборони, за даними видання, тримають фронт на лінії Бердичі–Семенівка–Орлівка–Тоненьке.

А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, що Сили оборони готуються до перехоплення військової ініціативи вже в 2024 році.

«Наше завдання – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що й робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігоні, щоб створити ударне угруповання та поточного року провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується», – заявив він.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чи змогли ЗСУ зупинити наступ військ Росії на Донбасі?

Чи реально Україні перехопити ініціативу на полі бою вже 2024 року без військової допомоги США?

І чи можливий новий «великий наступ» РФ навесні, який анонсував Зеленський?

Схід