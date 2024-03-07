ЗСУ відкидають війська РФ під Авдіївкою та Мар'їнкою: наступ вдалося зупинити?

У ніч проти 7 березня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відкинули армію Росії на північ від Мар'їнки.
Це одна з найгарячіших ділянок фронту станом на зараз – вранці Генштаб ЗСУ повідомив про 20 атак агресора на Новопавлівському напрямку.
Також, за даними німецького видання Bild, ЗСУ змогли звільнити село Тоненьке на захід від Авдіївки – росіянам вдалось захопити його частину під час «наскоку» після окупації міста.
Наразі Сили оборони, за даними видання, тримають фронт на лінії Бердичі–Семенівка–Орлівка–Тоненьке.
А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, що Сили оборони готуються до перехоплення військової ініціативи вже в 2024 році.
«Наше завдання – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що й робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігоні, щоб створити ударне угруповання та поточного року провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується», – заявив він.
Головні питання випуску:
- Чи змогли ЗСУ зупинити наступ військ Росії на Донбасі?
- Чи реально Україні перехопити ініціативу на полі бою вже 2024 року без військової допомоги США?
- І чи можливий новий «великий наступ» РФ навесні, який анонсував Зеленський?
Схід
- У Новомихайлівці вже майже не залишилося місцевих жителів, повідомив 5 лютого пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Чепурний. Він зазначив, що в селі дуже багато знищених повністю будинків і інфраструктури, «це вже повністю непридатний для проживання населений пункт».
- DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.
- Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- Аналітики ISW у звіті 8 грудня висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.