Чого очікують у Великій Британії від посла України Валерія Залужного

ЛОНДОН – Новина про призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного новим послом України у Великій Британії викликала помітне пожвавлення як у владних колах Сполученого Королівства, так і поміж оглядачів і ЗМІ.

Постать Залужного як дипломатичного представника України у столиці одного з найважливіших і найвідданіших союзників Києва у війні проти російської агресії розглядається як така, що може додати енергії і прогресу українсько-британським відносинам, надто за умов повномасштабної війни РФ проти України.

У резиденції британського уряду на Вайтголлі, що у центрі Лондона, вже отримали офіційний запит Києва щодо схвалення кандидатури Валерія Залужного як нового посла України у Сполученому Королівстві.

Британські оглядачі нагадують, що Україна вже впродовж місяців не мала посла в одній із найважливіших союзницьких країн під час героїчного протистояння російській агресії. Починаючи з липня 2023 року, коли президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Лондоні Вадима Пристайка, Київ фактично не мав свого дипломатичного представника у Лондоні.

«Ідеальна кандидатура»

Редактор відділу міжнародних новин популярного каналу Sky News Домінік Ваґгорн зазначає, що саме інтерв’ю Пристайка його каналу, у якому тодішній посол України поставив під сумнів доцільність певних заяв президента Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі, призвело до зняття Вадима Пристайка з посади посла. Зокрема, Ваґгорн наголошує, що тодішній посол України розкритикував, на його думку, сарказм Зеленського щодо заяв міністра ексоборони Британії Бена Воллеса.

Улітку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Це сталося після того, як український дипломат в ефірі телеканалу Sky News сказав, що «сарказм між дружніми країнами не потрібний». Цьому передувала заява тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Україну висловлювати більше вдячності за надану допомогу. У відповідь Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна і що можемо, мовляв, «зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».

Відтак, на думку Домініка Ваґгорна, новий посол України безперечно візьме на озброєння певний досвід свого попередника, намагаючись вправно і вишукано балансувати, ведучи активну дипломатичну роботу з вірними друзями і партнерами Києва у Сполученому Королівстві. Ваґгорн принагідно вказує, що Валерій Залужний має освіту у царині саме міжнародних відносин і володіє англійською. Отож, як на Ваґгорна, Залужний є просто «ідеальною кандидатурою» для посла України у Великій Британії у цей історичний момент.

Загалом, обговорюючи призначення колишнього головкома ЗСУ Залужного на посаду посла у Лондоні, представники уряду і політологи одностайно розглядають Валерія Залужного як національного героя України, який з перших днів підступного російського вторгнення вів за собою спротив України.

Виграють усі?

Оглядач з питань України і колишнього СРСР Джордан Максвелл, зокрема, наголошує, що Валерій Залужний займає доволі унікальне місце поміж українських посадовців, будучи одним з тих, кому чи не найбільше довіряють українці.

Наприкінці грудня 2023 року, до відставки Залужного, було оприлюднене опитування , проведене КМІС , за результатами якого переважна більшість українців – 72% – заявила, що негативно поставилися б до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Перед тим КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким абсолютну довіру в суспільстві зберігали Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і в грудні 2023-го 96% довіряли ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряли тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряли – 4%). Президентові Володимир Зеленському на час опитування довіряли 62% українців, не довіряли – 18% (у грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%). Водночас, згідно з тим дослідженням, більшість українців – 59% – водночас довіряли і президенту, і головнокомандувачу.

Максвелл вважає, що за умов «певного тертя», яке, як вважають, виникло між Залужним і Зеленським у листопаді торік, через заяви Залужного у провідних західних ЗМІ про певну «патову ситуацію» на фронті, як висловлювались оглядачі, ексголовком буде виконувати надзвичайно важливу роботу на відстані від Офісу президента України.

А саме такий розклад за нинішніх умов, на думку Максвелла, буде чи не ідеальним у плані зменшення напруги у вищих ешелонах українського керівництва. Всі не лише дещо заспокояться, каже він, але й побачать реальні результати від дипломатичних зусиль Залужного в одній з найважливіших столиць світу. Отож, як зазначає Джордан Маквелл, від призначення Валерія Залужного послом у Сполученому Королівстві виграють усі як у Києві, так і в Лондоні.

Залужний і Тоні Радакін

Подібний погляд на призначення Залужного послом у Лондоні висловлює і оглядач популярного у Британії та за її межами часопису The Guardian Ден Сабба. Рішення Володимира Зеленського призначити Залужного послом у ключовій союзницькій країні цілковито йде у ракурсі заяв президента України щодо бажання залишити ексголовкома у своїй команді, каже він. Водночас, відправивши Залужного в Лондон, на думку оглядача, Зеленський до певної міри усунув свого єдиного реального конкурента на майбутніх і потенційних президентських виборах. Сам же Зеленський заявив, що наразі є «низка причин», які унеможливлюють проведення виборів під час війни.

У Британії також зазначають, що колишній головнокомандувач ЗСУ у процесі своєї діяльності встановив доволі близькі особисті взаємними зі своїм британським візаві адміралом сером Тоні Радакіним. Хоча самі вони про це не висловлювались.

Буквально днями Тоні Радакін відвідував Київ, зустрічаючись з президентом Зеленським, у складі британської високоповажної делегації, очолюваної міністром оборони Сполученого Королівства Ґрантом Шаппсом. Втім, як зауважили у Лондоні, у кадрах про відвідини столиці України британськими посадовцями не видно, аби Валерій Залужний був присутній на тих зустрічах.

Призначення Залужного під «позитивний акомпанемент»

Депутат британського парламенту від керівної Консервативної партії Боб Сілі зі свого боку наголошує на важливості того, що оголошення про призначення Валерія Залужного на посаду посла у Лондоні сталося саме під час зустрічі у Києві між президентом Зеленським і очолюваною британським міністром оборони Ґрантом Шаппсом делегацією. Це, на думку депутата Сілі, вказує на особливий зв’язок призначення екcголовкома послом до Британії з доволі тісними особистими зв’язками генерала Залужного з британським оборонним відомством.

Боб Сілі додає, що міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс, який, до речі, на початку російської агресії прихистив у своїй оселі родину біженців з України, пообіцяв надіслати в Україну 10 тисяч БпЛА і збільшити інвестиційний пакет для Києва з 200 мільйонів фунтів стерлінґів до 325 мільйонів. Це, за словами британського парламентаря, постає «доволі потужним позитивним акомпанементом» до призначення Києвом нового амбасадора у Лондоні.