Зеленський застеріг Залужного від політики

Революція у прямому ефірі: стрімери Радіо Свобода про переломні моменти Майдану 10 років по тому

10 років як в Україні відбулася Революція Гідності. Розпочавшись як мирний протест проти відмови тодішнього президента Януковича підписати асоціацію з ЄС, вона переросла у силове протистояння, що завершилося розстрілами майданівців та, зрештою, поваленням режиму.