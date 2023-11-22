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Політика

Зеленський застеріг Залужного від політики

  • Росія хоче усунути Зеленського від влади до кінця цього року та планує операцію під назвою «Майдан-3». Україна має право знищити Путіна. А військові не мають іти у політику, поки триває війна. Український президент Зеленський про це заявив в інтерв'ю британському таблоїду The Sun.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
  • Росія – загроза для України, Китай – загроза для США. А союз Китай-Росія-Іран – це виклик для всього світу. Так вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. Він каже, що за 10-15 років до такого союзу може підключитися не лише Північна Корея, але й деякі європейські країни. Говоримо про роль Китаю у світових процесах та чи змінилася позиція країни щодо України?
  • Українські перевізники провели мітинг у відповідь на блокування кордону зі сторони Польщі. Проте сьогодні до польських мітингарів-перевізників мають приєднатися ще і фермери. Тим часом в тристоронніх переговорах України, ЄС та Польщі прогресу немає. Спробувати мають ще цього тижня. Коли розблокують кордон і яких збитків понесла Україна?

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