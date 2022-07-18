Зеленський усуває Баканова і Венедіктову. Навіщо? І до чого тут Татаров?

Президент України Володимир Зеленський відсторонив очільника СБУ Івана Баканова та генпрокурорку Ірину Венедіктову від виконання обов’язків.

У відеозверненні Зеленський озвучив причини таких кадрових рішень. Зокрема, і зволікання з призначенням нового керівника САП – суд з цього приводу відбувався минулого тижня. А також призначення нового керівника НАБУ.

Коментуючи усунення Івана Баканова, друга дитинства Володимира Зеленського і його колишнього бізнес-партнера, президент згадав про затримання екскерівника СБУ у Криму та про 651 кримінальну справу проти українських посадовців за співпрацю з РФ до і під час повномасштабного вторгнення РФ.

Чи дійсно це єдина причина усунення з посад політичних соратників Зеленського? Чи президент може мати інші мотиви?

Посадовців, які відтепер виконуватимуть обов’язки генпрокурора і голови СБУ відповідно, пов’язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Чи існує загроза узурпації контролю над прокуратурою і силовиками у руках президента чи його команди?

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