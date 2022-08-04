Жертви у Торецьку, «Оленівка – новий Освенцим», МАГАТЕ не контролює Запорізьку АЕС

Обстріли в регіонах: під вогнем російських сил – Харків, Нікополь, Миколаїв та інші населені пункти. У Торецьку на Донеччині боєприпас влучив у зупинку громадського транспорту – є загиблі і поранені.

Родичі українських полонених, яких утримують у тюрмі в Оленівці на окупованій території, вимагають захисту для своїх рідних та відповідальності для тих, хто обіцяв безпеку полоненим. 29 липня від вибуху у тюрмі загинули понад 50 людей. «Оленівка – новий Освенцим» – акцію з такою назвою провели у Києві.

Запорізька АЕС, яка захоплена російськими силами, вийшла з під контролю МАГАТЕ. Що зараз відбувається на станції.

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.