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Політика

Журналісти знайшли «бункер» Путіна та Кабаєвої: палац за мільйони. Нова «дитяча ПВК»?

  • Російський президент Володимир Путін і гімнастка та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами Путіна з кіпрського офшору Ermira Consultants – ця компанія є «общаком» для Путіна і його оточення. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Проєкту», яке спростовує поширену інформацію, що Путін, який віддав наказ про напад на Україну, ховається увесь час десь у бункері. Ні, він живе з Кабаєвою і живе в розкоші. Але чи може ЄС арештувати офшорні кошти Путіна та його оточення?

Про це і не тільки – дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

  • В Україні правоохоронці повідомили про затримання координаторів «ПВК Рьодан» («Редан»). Про цей молодіжний рух російського походження впродовж останніх днів активно говорять у соцмережах і ЗМІ. А все тому, що його українські учасники, здебільшого це неповнолітні діти, планували влаштовувати масові бійки, наприклад, у Львові та Києві. Чи справді українська молодь так пов’язана з російської субкультурою, незважаючи на війну і заборону на російські соцмережі в Україні?

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