Війна заходить в глухий кут?

- Російська армія дронами атакувала Україну. По цивільній інфраструктурі Харкова вдарили щонайменше 10 БПЛА, інформують в поліції області. Працювала ППО також на Львівщині. Деталі атаки обговоримо далі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- У населеному пункті Кринки, що на окупованому Лівобережжі, тривають бої. Російські сили наносять ураження артилерією та авіацією по плацдарму в селі, кажуть аналітики Deep State. За їхніми словами, завдяки українській аеророзвідці армія Росії нібито несе там великі втрати. У ЗСУ цю інформацію офіційно не коментували. Поговоримо детальніше з військовим.
- Гірка правда про війну. В інтерв'ю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чому ЗСУ не вийшли до Криму та Азовського моря, а також наголосив на потребі сучасної авіації для українських військ. Що треба знати про війну в Україні з вуст головнокомандувача ЗСУ? Розкажемо.
- Сексистський скандал чи помилкова фраза? У мережі не вщухають обговорення щодо висловлювань окремих військових про роль жінок на війні. Чи справді українські жінки зіштовхуються з дискримінацією в ЗСУ? А головне – як з цим боротися?
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