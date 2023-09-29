Атака на енергетику Курська. Скандал через ветерана «Галичини»: чому Україна мовчить?

Радіо Свобода прощається з Інною Кузнецовою: якою її запам’ятали (фотогалерея)

Вона почала працювати на Радіо Свобода у 2009 році – головною редакторкою, керівницею бюро. За цей час редакція пройшла шлях від радіо до телевиробництва