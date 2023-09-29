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Політика

Атака на енергетику Курська. Скандал через ветерана «Галичини»: чому Україна мовчить?

  • Телеграм-канали пишуть, мовляв, на Бахмутському напрямку українські сили вже перетнули залізницю, якою армія Росії постачає собі забезпечення. Офіційних підтверджень цій інформації немає. З'ясуємо деталі. І розкажемо найважливіші новини з фронту.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня. Відповідний указ підписала невизнана світом влада регіону. Тим часом Азербайджан затримав колишнього голову уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна під час спроби в’їхати у Вірменію. Як складеться доля етнічних вірмен, що заселяють регіон?
  • 41 відсоток українців, які нині перебувають за кордоном через велику війну, точно планують повернутися додому. Про це свідчать дані опитування від Центру економічної стратегії. Наскільки ці цифри змінилися у порівнянні з минулим роком та як це вплине на українську економіку – поговоримо.
  • Продовження канадського скандалу. Спікер Палати громад Канади, який запрошував до парламенту ветерана дивізії «Галичина», заявив про відставку. А прем'єр-міністр Трюдо вибачився за це запрошення. Чому історичне минуле досі викликає суперечки між союзниками та як це може зіграти на руку Росії? І яким буде завершення цієї історії?

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