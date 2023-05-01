Зеленський про ціну перемоги. Наслідки атаки по Севастополю. Бойкот змагань із дзюдо

- Російські війська під ранок знову атакували ракетами Україну. Про роботу ППО повідомляли в Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Напередодні ввечері в Павлограді Дніпропетровської області від вибухів повилітали вікна в квартирах. Розповідаємо деталі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Після вибуху у Севастополі на нафтобазі російські військові почали писати рапорти на відпустку, щоб повернутися в Росію, повідомляє український Генштаб. Українська розвідка називає вибухи «Божою карою». А на Керченському мосту знову затори на виїзд з півострова. Що відбувається у Криму після пожежі на нафтобазі?
- Війна з Росією – це пиріг, який треба розділити на шматочки. Український президент Володимир Зеленський пообіцяв журналістам швидкий початок контрнаступу і запевнив, що ЗСУ не будуть чекати для нього на літаки. А ще уявив, як російські війська будуть тікати з Криму, коли на порозі з’явиться українська армія. Аналізуємо нові заяви Зеленського.
- Улюблений спорт Путіна. Українська збірна з дзюдо вирішила бойкотувати чемпіонат світу через допуск до змагань атлетів з Росії і Білорусі. Чому представників цих країн допустили до змагань, хай і під нейтральним прапором? Які наслідки для українського спорту матиме такий бойкот?
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