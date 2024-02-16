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Політика

«Авдіївське пекло»: як діятимуть ЗСУ?

  • Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована, заявив уночі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. У 3-й окремій штурмовій бригаді, яку відправили на підсилення українським військовим, події в Авдіївці називають «пеклом». І констатують: змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить Росія. Що ще кажуть військові про найгарячішу точку фронту?
  • Представник Telegram Ремі Вонг заявив, що месенджер «є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі». Ця заява – реакція на слова українських посадовців про те, що месенджер може нести загрозу для українців. То що далі – чи можлива заборона Telegram в Україні?
  • «Те, що громадянин колись скоїв злочин та отримав якесь покарання, — не привід для того, щоб не захищати батьківщину», – заявив міністр юстиції України Денис Малюська. Його слова одразу підхопили ЗМІ, мовляв, мобілізовувати засуджених будуть без їхньої згоди. Чи це мав на увазі посадовець і яке бачення Києва у питанні мобілізації в'язнів?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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