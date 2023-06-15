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Політика

Головний бій ЗСУ: Запоріжжя чи Донеччина?

  • Розбиті будинки та понищена військова техніка і тіла російських солдатів. Що побачили журналісти у нещодавно звільнених від окупації селах Нескучне та Сторожеве на Донеччині?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Де насправді депутат Держдуми Росії і «права рука» Кадирова Адам Делімханов? Та чому навколо його ймовірного поранення стільки чуток і спростувань? Розповідаємо все, що відомо.
  • Загиблих російських солдатів на окремих напрямках майже в 9 разів більше, ніж воїнів ЗСУ. Міноборони оприлюднило дані про втрати на найгарячіших ділянках фронту. Про що свідчать ці цифри і чи можна їм довіряти?
  • Лукашенко каже, що от-от отримає від Путіна ядерну зброю. Першою право побачити «ядерну» допомогу від Кремля Лукашенко пообіцяв пропутінській телеведучій Скабеєєвій. Зроблять це із «зав’язаними очима». Чи можна вірити цим заявам Лукашенка і що це означатиме для безпеки цивілізованого світу?
  • «20 днів у Маріуполі». У вільний доступ вийшов трейлер документального фільму режисера Мстислава Чернова про події в оточеному російськими військами місті у лютому–березні минулого року. Зафіксовані обстріли, бомбардування пологового і гибель цивільних – що вдалось побачити авторам стрічки і чому її вихід на широкі екрани стане свідченням доказів російської агресії?

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