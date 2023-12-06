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Політика

Нова дата окупації: РФ хоче захопити Авдіївку до 14 грудня? Допомога США під загрозою?

  • Крим атакувало рекордне число безпілотників за останні місяці – більше 40, пише видання The Moscow Times. В українському ГУР визнали, що Сили оборони продовжують «планову роботу з демілітаризації Кримського півострова». Тим часом у представництві президента в Криму заявили, що на півострові поховали понад 580 солдатів російської армії. Чи йдеться саме про кримчан? Яка ситуація на цій окупованій території?
  • Повістки планують надсилати через електронну пошту чи рекомендованим листом. А також хочуть розширити коло тих, хто ці повістки вручатиме. У парламенті готують законопроєкт щодо змін у мобілізації та військової служби. Про це повідомив депутат комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. Як ставитись до таких заяв і чи дієвими у перспективі можуть бути такі кроки?
  • Президент України Володимир Зеленський в останню хвилину скасував онлайн-брифінг для сенаторів США, повідомив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Український президент мав розповісти про ситуацію на полі бою та потреби Києва у зброї. В адміністрації Сполучених Штатів інформували, що до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. Глава ж Офісу українського президента заявив про ризики програти війну без американської допомоги.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

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