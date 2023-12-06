Нова дата окупації: РФ хоче захопити Авдіївку до 14 грудня? Допомога США під загрозою?

1 Нардеп від ОПЗЖ відряджався в Угорщину на 6 днів, а пробув за кордоном 2 місяці і зустрічався з нев’їзним соратником Орбана – «Схеми» 48119 views

2 МЗС України закликало сторони утриматись від будь-яких дій у територіальній суперечці між Венесуелою і Гаяною 35091 views

3 Орбан закликав Шарля Мішеля зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України 34443 views

4 На Львівщині «шахеди» атакували об’єкт інфраструктури – ОВА 9931 views

5 США пропонують винагороду до 7 млн доларів за інформацію про росіянина-втікача Артема Усса 9813 views

6 Колишній посол США заарештований за звинуваченням у роботі на розвідку Куби 8716 views

7 Шмигаль після розмови з Фіцо: проїзд першочергових вантажів на кордоні зі Словаччиною здійснюється безперешкодно 8659 views

8 ERR: у МЗС Естонії заявили, що Польща отримала демарш від країн Балтії через блокаду кордону з Україною 8542 views

9 Російський рятувальний літак Ан-26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж збитого Су-24М – Ігнат 8052 views