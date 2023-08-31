Перестрілка у Дніпрі: нові деталі. Звідки дрони летіли на Псков? Україна робить БПЛА

- ЗСУ успішно відпрацьовують по російських позиціях на Кінбурнській косі, каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Натомість російські сили не припиняють обстрілів Очаківської громади – це Миколаївщина. Попри свист снарядів, місцеві продовжують відбудовувати місто. Детальніше про ситуацію на Півдні розпитаємо у Віталія Кіма.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- І знову російський Брянськ атакували дрони. Про це каже військове керівництво Росії. А в окупований Крим начебто летіла крилата ракету, яку, за повідомленнями окупаційної влади, вдалося збити. Чи означають ці випадки, що війна потрохи перекидається на території, які контролює Росія та як влада пояснюватиме росіянам, що відбувається?
- Підготувати 50 тисяч операторів БПЛА та закупити 200 тисяч дронів до кінця року. Такі плани ставить перед собою Київ, зважаючи на широкомасштабну війну. Чи вдасться реалізувати задумане і що для цього потрібно? Розкажемо.
- Спілкування на підвищених тонах, нецензурна лайка і відверті образи. Опубліковані відео з нагрудних камер поліцейських проливають більше світла на скандальний інцидент у Дніпрі, де від пострілу поліцейського загинув чоловік. Що слід розуміти з цих відео, чи діяли згідно з інструкцією патрульні та чому агресія в бік правоохоронців неприпустима. Усі деталі розберемо з юристом.
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