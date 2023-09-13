Ракети по Севастополю: горять кораблі. Путін і Кім зустрілися. Вето Зеленського

- Інформація про вибухи надходить із окупованого Севастополя. Там пожежа зайнялась на судоремонтному заводі, пов'язаному з Чорноморським флотом. Окупаційний губернатор Севастополя каже, що це була атака зі сторони України. А в російському Міноборони і взагалі заявили про атаку 10 крилатими ракетами. Постраждали 2 кораблі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Уночі у російській столиці, ймовірно, біля Останкінської вежі трапилась пожежа, місцеві мешканці повідомляють, що чули звуки вибухів. То що насправді відбулось – з'ясуємо.
- Володимир Зеленський таки ветував закон про декларації. На думку президента, реєстр треба відкрити зараз. Що на це скажуть антикорупційні активісти та чи є загрози у відкритті таких реєстрів у час широкомасштабної війни?
- Зеленський у вечірньому зверненні згадав про три бригади, які відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Про ймовірне звільнення українських сіл поблизу Бахмуту аналітики говорять з учора. Усе, що слід знати про події там, розпитаємо у військових.
- Польща вже оголосила, що хоче продовжити заборону на імпорт українського зерна і після 15 вересня. Яким буде рішення Єврокомісії? Чи може Польща самостійно ухвалювати питання про заборону, будучи членом ЄС? Та чи варто шукати політику у такому рішенні або ж офіційна Варшава виключно відстоює інтереси місцевих аграріїв?
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