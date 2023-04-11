Навіщо США стежити за Зеленським? Кого заселяють в окупований Маріуполь?

- «Село – на виселення». У Маріупольському районі людей виселяють з будинків, аби розмістити там російських військових, повідомив радник міського голови Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко. Які схеми для так званої «націоналізації» будинків вигадали окупанти? Та що робити людям, котрі буквально опиняються на вулиці?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Замість святкування 9 травня – електроні повістки. В Росії у прикордонних з Україною областях скасовують паради до Дня перемоги. Натомість російські депутати хочуть погодити електронні повістки та прирівняти їх до паперових. А ухилянтів планують не випускати з країни.
- Продовження скандалу через витік секретних документів. Для чого США прослуховували президента України Володимира Зеленського? Кому було вигідно «злити» секретні документи США та НАТО? Які політичні наслідки це матиме?
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