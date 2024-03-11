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Політика

ЗСУ потрібна допомога військ НАТО?

  • Україна має «набратися сміливості» підняти «білий прапор» і «бути готовою до переговорів», аби не довести країну до «самогубства», заявив папа Римський. Президент України Володимир Зеленський розкритикував понтифіка за «віртуальне посередництво». А глава УГКЦ Святослав Шевчук заявив, що Україна «зранена, але нескорена». І закликав скептиків приїхати до країни. Реакції на заяву папи та що за нею стоїть?
  • «Солдати з країн НАТО – вже в Україні», – заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він подякував країнам, які «йдуть на цей ризик». Але не став перераховувати їх. Про що йдеться? До чого може призвести дискусія лідерів країн ЄС про іноземні війська в Україні?
  • «Система пручається і робить це гучно», – заявив гендиректор «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов. Він стверджує, що реформу закупівлі їжі для військових намагаються дискредитувати і зірвати. Хто це робить? Водночас самого Жумаділова критикують за провалену реформу. То що відбувається із закупівлями?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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