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Політика

Чому ЗСУ відходять? Дискусії про війська НАТО в Україні. Трамп на праймеріз

  • На Авдіївському напрямку стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Сили РФ тим часом захопили ще два селища західніше від міста – це Степове і Сєверне, цей відхід ЗСУ підтверджують і в Україні. Про ситуацію на Авдіївському напрямку поговоримо далі з військовими.
  • Білий дім заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська воювати в Україні. Заперечили такий план і у самому альянсі. Наскільки вірогідним є залучення армій окремих країн НАТО? Та до чого може призвести вступ «натовських» військ у війну?
  • Щоб розблокувати допомогу Україні, президент США Джо Байден зустрівся з лідерами обох партій Конгресу в Білому домі. Саме через бездіяльність Конгресу, впевнений американський президент, ЗСУ змушені обмежувати використання боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі однією з найбільш напружених, пише CNN. То до чого домовились?
  • Випити кави, погратися з котиком, а якщо він вам сподобається, то піти з ним додому. У Запоріжжі запрацювало «кото-кафе». У закладі вас зустрічатимуть тваринки, яких врятували із зони бойових дій. І таким чином котиків хочуть прихистити у гарні руки. Чи багато пухнастиків оселились у такому кафе?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

Чотирилапі з фронту: у Запоріжжі відкрили «кото–кафе» (відео)
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Чотирилапі з фронту: у Запоріжжі відкрили «кото–кафе» (відео)

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