Не Чорнобиль: сценарії подій на Запорізькій АЕС. На в'їзді в Крим шукають вибухівку?

Цієї ночі в Україні уважно слідкували за подіями на Запорізькій АЕС. Українській Генштаб повідомив про нову вибухівку на дахах енергоблоків і попередив про можливий теракт з боку Росії. А в Росії попередили про провокацій сьогодні вночі з боку ЗСУ. Про ситуацію з радіацією станом на ранок, рекомендації для населення від МОЗ та чи треба готуватися до теракту чи аварії на ЗАЕС – говоримо далі.

Як діяти у випадку вибуху на окупованій російською армією Запорізькій атомній станції? В Міністерстві охорони здоров'я нагадали правила поведінки. Серед рекомендацій: перебувати в укриттях і чекати на додаткові розпорядження від місцевої влади. Що має бути у «тривожній валізі»? Чому не треба пити йодид калію? Детально обговоримо всі поради з експертом.

У Росії запропонували возити туристів до окупованого Криму на десантних кораблях а також через окуповану частину Херсонщини. На Керченському мосту досі черги через ретельні обшуки автомобілів приїжджих. І називають кілька версій: замах на Аксьонова або спробу підриву мосту бойовиками військової компанії «Вагнер». То яка ситуація в окупованому Криму? До чого там готуються люди та російська влада? І хто готував замах на окупаційного колову Криму Аксьонова?

Вибухи, стовп вогню та диму та руйнування лікарні. В Страткомі ЗСУ повідомляють про знищення складу російських сил в окупованій Макіївці. Окупаційна влада звинувачує ЗСУ в прицільній стрільбі по лікарні. В соцмережах цей вибух називають найсильнішим за 9 років війни. Що вибухало в Макіївці, яка мета та яка оперативна ситуація на фронті – говоримо з військовим та експертом.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: