ЗСУ звільнили Урожайне в Донецькій області. Вже офіційно. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У НАТО припустили, що Україна може стати членом Альянсу у випадку, якщо поступиться територіями Росії. В Україні вже відреагували на такі пропозиції. То чи можна цю заяву вже сприймати як позицію НАТО? Наскільки ймовірний цей сценарій?

Китайський міністр оборони вже вдруге за цей рік у Росії. Приїхав на безпекову конференцію в Москву та збирається навідатися до Білорусі. Тим часом у Туреччині анонсують приїзд Путіна до країни вже найближчими днями. І це може стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО за останні півтора роки. Чи вдасться Ердогану домовитися з Путіним про відновлення «зернової угоди»? Та про що знову приїхав домовлятися китайський міністр до Росії?

Путіна запросили, а Зеленського – ні? України немає в списку запрошених на саміт «Групи двадцяти» в індійському Нью-Делі вже у вересні. Чи поїде на саміт Путін? Що означатиме цей візит та чому Україну будуть обговорювати без її присутності? Говоримо далі.

Верховна Рада вже збирає підписи для розгляду законопроєкту про декриміналізацію порнографічного контенту. Деталі документа опублікував народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Критики закону вважають, що це лише спростить виробництво матеріалів із сексуальним насиллям щодо жінок. То чому депутати вважають, що такий закон потрібен і на часі?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: