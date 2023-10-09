Путіну вигідні бої в Ізраїлі? КНДР дає РФ зброю? Скандал з військкомами у Тернополі

- США направляють авіаносну групу на Близький Схід через загострення конфлікту між Ізраїлем та «Хамасом». Влада Ізраїлю оголосила стан війни вперше за 50 років. Reuters пише про щонайменше 700 вбитих «Хамасом» ізраїльтян і десятки викрадених. У відповідь Ізраїль б'є ракетами по Газі – загинули щонайменше 400 людей. Як буде розвиватися цей конфлікт, кому він вигідний і чи можуть через це загострення менше допомагати Україні?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- ЗСУ скували сили армії Росії в районі Великої Новосілки на Донеччині, пише британська розвідка. Тут відносно спокійно, проте бої на Таврійському напрямку продовжуються. У Генштабі вже кажуть про погіршення погодних умов. Яка ситуація на фронті? Як погода впливає на український наступ?
- До посольства України в Ізраїлі по допомогу звернулось понад 100 українців, каже президент України Володимир Зеленський. Відомо вже про двох загиблих українців в країні. Ми знайшли сім'ю, яка втекла з Бучі від російської окупації до Ізраїлю. І тепер опинилася знову посеред бойових дій. Чи можуть зараз українці евакуюватися і наскільки це безпечно?
- Після кадрів із ймовірним побиттям чоловіків у військкоматі на Тернопільщині – Державне бюро розслідувань з'ясовує факти. Що відбулося та які обставини зйомки цього відео?
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