Російський Воронеж атакували дрони. Екіпаж збитого літака армії Росії А-50 шукають у морі?

У російському Воронежі оголосили надзвичайну ситуацію після ударів безпілотників.

Армія РФ атакувала населений пункт Нью-Йорк на Донеччині, використавши дві керовані авіабомби. А також поціливши ракетою у триповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами вчора ввечері залишалися люди. Яка ситуація сьогодні?

Знищення ЗСУ російського літака А-50 та пошкодження Іл-22. Останній «дотягнув» до Анапи, але відновленню не підлягає, написав речник Повітряних сил Юрій Ігнат . Говоримо про наслідки таких втрат для Москви. Чи знайшли тіла екіпажу? Та чи означає це, що ЗСУ контролюють повітряний простір над Азовським та Чорним морями?

. Говоримо про наслідки таких втрат для Москви. Чи знайшли тіла екіпажу? Та чи означає це, що ЗСУ контролюють повітряний простір над Азовським та Чорним морями? У парламенті готовий до другого читання проєкт закону «про право на цивільну вогнепальну зброю». Критики документа кажуть, що такі зміни призведуть до безпідставного використання травматичної зброї, розвитку чорного ринку та зростання рівня злочинності. Говоримо про це з депутатом та збройним лобістом. Чому в парламенті не хочуть надавати українцям право на вогнепальну зброю під час війни, якщо людям може знадобитися самозахист?

Як російська мова стала мовою престижу в СРСР? Як радянські лінгвісти переписували словники, щоб збіднити українську і чому потім поплатилися за це життям. Як сталося, що деякі українці не знають української – а російська виявилася зброєю, яка вбиває інші мови? Говоримо з письменницею Євгенією Кузнєцовою.

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