Інноваційні технології та президент Сьєрра-Леоне. У Києві говоритимуть про майбутнє

Від інноваційних технологій до журналістських розслідувань. Від соціальних мереж до президента Сьєрра-Леоне. У Києві наживо покажуть промови засновника Twitter Джека Дорсі та президента Сьєрра-Ліоне. Про що говоритимуть на TEDxKyivLive та який основний лейтмотив цього року, Радіо Свобода розпитали в одного з організаторів події Романа Тимоцка.

TEDxKyiv – некомерційна організація, яка працює в Україні з 2009 року і має ліцензію на проведення конференцій, пов’язаних із новими ідеями. Київська команда є регіональною мережею такої ж всесвітньої організації TED (Technology Entertainment Design – технології, розваги, проекти, – ред.).

Цього року київський рух проводитиме трансляцію виступів спікерів у Ванкувері, де проходитиме чотириденна конференція під назвою «Bigger than us» («Більше за нас»).

Насправді, це одна сесія із багатьох. У Ванкувері подія триває 5 днів. Організатори намагаються зрозуміти, чим живе світ сьогодні і чим житиме наступний період часу, заглядаючи дещо у майбутнє. Розуміючи тенденції, розуміючи, в принципі, куди наша планета рухається, вони обирають ті теми і тих спікерів, які зможуть розкрити повноцінно той потенціал, який нас чекає попереду. Гасло TED – ідеї, варті поширення​. І це часто ідеї про те, що буде у світі в майбутньому.

Як стверджує Роман Тимоцко, квитки на таку подію у Ванкувері коштують від 5000 доларів США і їх розкуповують за рік. Кияни ж матимуть змогу ексклюзивно переглянути ті ж події разом із однодумцями, яких об’єднують спільні цінності, у Fedoriv Hub у вівторок.

«Це такий формат із нетворкінгом, де ми переглядаємо одну із сесій події. На ній ми побачимо виступи: Джека Дорсі, засновника соціальної мережі Twitter; Джуліуса Маада Біо; президента Сьєрра-Леоне. Сіді Ндао, дослідника у ділянці нанотехнологій; Карол Кадвалладр, журналістки, яка опублікувала розслідування по «Кембридж Аналітика» та є регулярною дописувачкою для The Guardian. Також має виступити Пітер Бек, засновник та голова приватної космічної кампанії Rocket Lab.

–​ Попри те, що організація позиціонує себе як неприбуткова, вхід на подію коштуватиме грошей. За що платити й навіщо гроші?

Роман Тимоцко: Не прибуткова організація – означає, що куратори, засновники не отримують з цього прибутку. Грубо кажучи, ніхто не багатіє на проведенні конференцій. І рух TEDx, приставка «х» в слові означає незалежні організатори. Наша команда в Києві, TEDxKyiv – незалежні організатори конференції. Нам надаються ексклюзивні права тому, що ми подали запит на ліцензію, і центральний офіс США надав нам цю можливість – транслювати цю подію. Також проводити події. Остання така відбулася в жовтні – TEDх 2018. Це, власне, найбільша подія в Україні з другим рівнем ліцензії, якої в Україні ще до цього не було. Кожен з нас, організаторів, – є волонтером цього руху. Ніхто не отримує ні заробітну плату, ні жодні фінансові компенсації за нашу роботу, яка включає в себе багато місяців підготовки до кожної події. Кожна гривня чи кожен долар, які йдуть «в плюс», – задіюються на наступну подію, аби зробити її все кращою і кращою. Адже сама собівартість організації такого івенту, його промоції та створення цієї атмосфери – не з дешевих. Теж важливо додати, що і спікери виступають на волонтерських засадах і безоплатній основі. Жоден спікер не отримує оплати за свій спіч.

– Перший захід у такому форматі у Києві пройшов у 2009 році. Які досягнення за 10 років?

Роман Тимоцко: В жовтні минулого року була поки що найбільша в Україні подія. Тисяча людей стали відвідувачами, учасниками, гостями цієї події. Загалом було 27 спікерів. Це включає в себе не тільки TED-виступи (18-хвилинні промови), а ще й різноманітні перформанси. Виступали різні спікери: як і відмові, так і менш відомі своїм іменем. Але усі вони мають ідею, варту поширення. І всі вони, власне, додають глядачам, які в залі слухають цю промову, певної нової цінності і натхнення, інформації, нові смисли, ідеї, які варті поширення.

Події в країні прямо впливають на події TEDx. У 2018 році в Києві великий блок у нас був пов’язаний із російсько-українською війною. Серед спікерів були ветерани, добровольці, волонтери, спікери, які допомагають реабілітовуватися і захищають права наших військових.

Серед тих, хто цікавиться подіями TEDx – ті, яких об’єднує бажання здобути новий досвід й здобути нові смисли

​Окремий блок був про освіту та інноваційну освіту. Тобто, це допомагає доносити ідеї про те, що відбувається в Києві і в країні у цілому. Ми пробуємо виловлювати найцікавіші ідеї, які з’являються у суспільстві й одразу їх транслювати на наших подіях, аби ширше коло людей могло про них дізнаватися і отримати цінність.

Серед тих, хто цікавиться подіями TEDx – ті, яких об’єднує бажання здобути новий досвід й здобути нові смисли.

Подія розпочнеться 16 квітня о 18:00 в Києві. До 200 охочих людей можуть відвідати її.