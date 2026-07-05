«Я – українець, а не росіянин». Топ-10 вихідців із України, які прославилися у США

Дипломати, інженери, кіноактори, комп'ютерні генії, авіаконструктор і співачка. Світове визнання вони здобули вже після еміграції до США. Одні будували кар'єру в Голлівуді, інші – в Білому домі чи Кремнієвій долині, створювали компанії-мультимільярдери, винаходи, що змінили світ, або представляли Сполучені Штати на міжнародній арені.

Як їхні історії поєднують Україну й Америку?

Радіо Свобода зібрало десять історій відомих вихідців з України, які реалізували себе у США.

Ян Кум

Співзасновник WhatsApp – одного з найпопулярніших месенджерів у світі. За оцінкою Forbes, один із найбагатших підприємців світу.

Американський мультимільярдер народився в Києві, коли Україна входила до складу СРСР. У 1992 році сім’я емігрувала до Каліфорнії. Яну тоді було 16 років.

Перші роки в США видалися для родини складними: вона жила на соцдопомогу, а юнак підробляв у магазині прибиральником, самостійно вивчаючи комп’ютерні мережі й програмування.

Кум так і не здобув вищу освіту: профільний університет не завершив, бо влаштувався на роботу. Самоосвіти вистачило, щоб стати інженером з безпеки в Yahoo.

У 2009 році створив WhatsApp. Застосунок швидко завоював популярність серед користувачів завдяки простому інтерфейсу без реклами й не в останню чергу – конфіденційності користувачів. Співзасновник месенджера наголошував, що намагався дати людям швидкий і безпечний спосіб спілкування.

У 2014 році Кум разом із бізнес-партнером продав месенджер компанії Facebook (нині Meta) приблизно за 19 млрд доларів. Іронічно, що свого часу Facebook не взяла Кума на роботу інженером. Згодом саме вона уклала з ним одну з найбільших угод в історії технологічної індустрії. Нині Ян Кум займається інвестиційною діяльністю.

Квітка Цісик

Американська співачка українського походження. Володарка унікального колоратурного сопрано. Її голос знайомий мільйонам американців завдяки рекламі. Українцям – завдяки альбомам українських пісень.

Народилася 1953 року в Нью-Йорку в родині українських емігрантів із Галичини, що не захотіли жити в СРСР після Другої світової.

Музиці Квітку вчив батько – професійний скрипаль і викладач. Академічний спів освоїла в університеті.

Популярність до Квітки Цісик прийшла в 1970-х. Її голос звучав у рекламі десятків відомих брендів, а джингл «Have You Driven a Ford Lately?» довго залишалася «хітом» компанії Ford.

Українські пісні одна з найдорожчих американських співачок випускала власним коштом.

Два альбоми – «Пісні України» (1980) та «Два кольори» (1989) – їй обійшлися приблизно у 200 тисяч доларів.

Цісик казала, що хоче залишити українцям у діаспорі музику, яку вони могли б слухати вдома, а українські пісні мають звучати не гірше за найкращі світові записи.

Перша поїздка Цісик до незалежної вже України зірвалася через тяжку хворобу. Вона померла в 44 роки від раку молочної залози. Її голос вважають одним із символів української музичної культури.

Міла Куніс

Американська акторка, зірка Голлівуду. Відома за фільмами «Чорний лебідь», «Секс по дружбі», «Третій зайвий».

Народилася 1983 року в Чернівцях. Сім'я єврейського походження емігрувала до США, зокрема через антисемітизм у СРСР, коли Мілені – таким було повне ім’я дівчинки – було 7 років. На момент переїзду до Лос-Анджелеса в кишені родини було всього 250 доларів.

Дівчинка не знала англійської й згадувала, що щодня плакала через це. А вже в 9 років відвідувала акторські курси.

Успіх прийшов до Міли в 14 років. Вона отримала одну з головних ролей у серіалі «Шоу 70-х», сказавши на кастингу, що скоро їй буде 18.

До 2022 року Куніс інколи казала, що вона «з Росії». Пояснювала: більшість американців не знали, де розташована Україна, а Росію знали всі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Міла Куніс разом із чоловіком Ештоном Катчером збирали кошти на гуманітарну допомогу українцям. Тоді акторка заявила: «Сьогодні я пишаюся тим, що я українка».

Макс Левчин

Американський програміст, співзасновник PayPal – найбільшої у світі системи електронних платежів.

Народився 1975 року в Києві в єврейській родині. Через хворобу дихальних шляхів у хлопчика лікарі сумнівалися, що він доживе до дорослого віку. За порадою матері зміцнював легені грою на кларнеті.

У 1991 році сім’я емігрувала до США з кількома сотнями доларів. Макс освоїв в університеті комп’ютерні науки.

У 23 роки заснував компанію, що згодом стала PayPal. Розробив технології захисту платіжної системи від шахрайства та став співавтором одного з перших комерційних CAPTCHA-тестів для захисту від ботів.

Після продажу PayPal компанії eBay заснував ще кілька успішних технологічних компаній. Також був одним із перших інвесторів Yelp і вклав кошти більш ніж у сотню стартапів.

Входить до так званої «PayPal Mafia» – групи колишніх керівників PayPal, серед яких Пітер Тіль, Ілон Маск, Рід Гоффман та інші.

Ігор Сікорський

Американський авіаконструктор українського походження. Засновник компанії Sikorsky Aircraft, чиї вертольоти десятиліттями використовують президенти США, рятувальники, військові й медики в різних країнах світу.

Народився 1889 року в Києві. Саме тут захопився авіацією, побудував свої перші літаки й перші експериментальні гелікоптери. Після революції 1917 року емігрував до США, де в 1923 році заснував власну авіабудівну компанію.

У 1939 році Сікорський підняв у повітря VS-300 - гелікоптер, схема якого з одним головним і хвостовим гвинтами стала класичною й використовується в більшості сучасних вертольотів. Сам конструктор, що пережив авіакатастрофу, найбільше пишався тим, що його машини рятують людські життя.

Водночас постать Сікорського залишається дискусійною з погляду національної ідентичності. Народившись у Києві, який тоді входив до складу Російської імперії, він виріс у середовищі російської імперської культури.

У листі до історика Василя Галича 1933 року Сікорський писав: «Моя родина… суто українського походження. Однак ми вважаємо себе росіянами, оскільки Україна була частиною Росії, а український народ – її невід'ємною складовою».

Сьогодні ім'я Ігоря Сікорського носять Київська політехніка і столичний аеропорт, а його постать увічнена в пам'ятниках і музейних експозиціях.

Джек Пеленс

Американський актор українського походження, лауреат «Оскара». Справжнє ім’я – Володимир Палагнюк.

Народився 1919 року в Пенсильванії в родині українських емігрантів із Тернопільщини. Працював, як і батьки, на вугільній шахті. Був професійним боксером. Під час Другої світової війни служив у військово-повітряних силах США. Після аварії навчального літака зазнав важких опіків обличчя й переніс пластичну операцію.

Акторський шлях починав як дублер в бродвейській постановці. Згодом майстерно втілював на екрані лиходіїв, ковбоїв і антигероїв.

У 1992 році отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Міські піжони». Під час церемонії просто на сцені, у 73 роки, віджався на одній руці – момент увійшов в історію премії.

Пеленс підтримував зв’язок з українською громадою, відвідував Україну та неодноразово говорив про своє українське походження.

Коли у 2004 році на фестивалі російського кіно в Голлівуді його запросили на сцену, Пеленс заявив, що не має жодного стосунку до Росії чи російського кіно: ««Мої батьки народилися в Україні. Я – українець, а не росіянин». Після цього демонстративно залишив захід, сказавши, що йому там не місце.

Вікторія Спартц

Американська політикиня. Перша членкиня Палати представників США, народжена в Україні.

Народилася 1978 року на Чернігівщині. Закінчила Київський національний економічний університет. У 22 роки переїхала до США після знайомства з майбутнім чоловіком. Починала кар'єру касиркою в банку, згодом стала сертифікованою бухгалтеркою, фінансовою директоркою та власницею бізнесу.

У 2020 році Спартц перемогла на виборах до Конгресу США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії була серед перших американських конгресменів, які відвідали Україну. Виступала за надання їй військової допомоги від США.

Однак згодом її позиція змінилася. У 2024 році Спартц проголосувала проти пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів. Cвоє рішення пояснювала необхідністю жорсткішого контролю за використанням американських коштів.

Макс Литвин

Український програміст, співзасновник Grammarly – одного з найпопулярніших у світі сервісів для перевірки англійської мови та письма. За оцінками Forbes, Макс Литвин – серед найбагатших підприємців українського походження.

Народився в Києві. Навчався в Міжнародному християнському університеті, а згодом в Університеті Торонто. Ще студентом створив сервіс MyDropBox для виявлення плагіату в студентських роботах. Проєкт придбала американська освітня компанія.

У 2009 році Литвин разом із давніми друзями заснував Grammarly, яку нині оцінюють у 13 мільярдів доларів. Спочатку сервіс допомагав студентам виправляти граматичні помилки англійською мовою, а згодом став одним із найпопулярніших у світі інструментів для письма на основі штучного інтелекту. Нині в нього – десятки мільйонів користувачів.

Литвин розповідав, що ідея Grammarly виникла з особистого досвіду. Англійська – не його рідна. А доводилося нею висловлюватися регулярно. Тож сервіс, пояснював, створив, щоб допомогти людям донести свою думку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії співзасновники Grammarly публічно підтримали Україну. Компанія допомагала українським працівникам, гуманітарним ініціативам та припинила роботу в Росії й Білорусі.

Любомир Романків

Українсько-американський винахідник, провідний інженер IBM. Його винахід став основою сучасних жорстких дисків і зробив персональні комп'ютери значно компактнішими.

Народився 1931 року на Львівщині. Після Другої світової війни родина, рятуючись від радянської влади, опинилася в таборі для біженців у Німеччині, а згодом емігрувала до Канади. Романків закінчив Університет Альберти, здобув докторський ступінь у США й майже все професійне життя працював у компанії IBM.

У 1970-х роках разом із колегою розробив нову технологію запису інформації на жорсткі диски. Вона дала змогу комп'ютерам зберігати значно більше даних, займаючи менше місця. Завдяки цьому винаходу персональні комп'ютери «переїхали» з великих машинних зал на звичайні робочі столи.

Серед перших покупців нової технології був співзасновник Apple Стів Возняк. Згодом розробка Романківа стала основою сучасних жорстких дисків, без яких неможливо уявити розвиток персональних комп'ютерів. Учений є автором понад 65 патентів, а його ім'я внесене до Національної зали слави винахідників США.

Роман Попадюк

Американський дипломат. Перший посол США в незалежній Україні.

Народився 1953 року в Австрії в таборі для переміщених осіб у родині українців, яких вивезли як примусових робітників під час Другої світової.

Після війни родина не повернулася до СРСР і емігрувала до США, де Попадюк здобув освіту й розпочав дипломатичну кар’єру. Працював в адміністраціях двох президентів.

У 1992 році президент Джордж Буш-старший призначив його першим послом США в незалежній Україні. Через 42 роки син українських біженців повернувся на батьківщину батьків уже як представник Сполучених Штатів.

Попадюк працював у Києві в один із найважливіших періодів української історії, коли Україна відмовлялася від третього у світі ядерного арсеналу. США були одним із ключових учасників переговорів, що завершилися ядерним роззброєнням України.

Після завершення дипломатичної служби Попадюк працював в аналітичних центрах і неодноразово виступав на підтримку незалежності України та євроатлантичної інтеграції.