Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
toggle search input
toggle main navigation
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
пошук за словом...
РАДІО
ТБ
НОВИНИ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ВСЕ ЗА ДОБУ
КОРОНАВІРУС
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
ДОНБАС
ВІЙНА
КРИМ
РУС
УКР
KTAT
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
НЬЮЗРУМ
ІСТОРІЇ З ЄВРОПИ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
М+
#ВУкраїні
#ВЄВРОПІ
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
КРИМСЬКІ САНКЦІЇ
РОЗКУРКУЛЕННЯ
1989: ЯК ПАДАВ КОМУНІЗМ НА СХОДІ ЄВРОПИ
ІНШЕ
БІЛЬШЕ
Радіо Свобода
Слухати прямий ефір
Новини
Наступні
17:00 - 18:00
Донбас.Реалії
18:00 - 18:03
Новини
19:00 - 19:03
Новини
ІНФО
Як слухати
РОЗКЛАД і ЗАПИС ПРОГРАМ
Радіо Свобода на SoundCloud
Донбас.Реалії на SoundCloud
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
29 травня 2020, Київ 16:25
Фотогалереї
Найкращі фото за тиждень зі світової фотожурналістики
29 травня 2020, 14:55
Деякі з найкращих фотографій від світових агенцій за 22-й тиждень 2020 року. Більше фотогалерей дивіться
в нашому архіві
1
Пакистанські хлопці охолоджуються у водах греблі Сімли, щоб побороти спеку, під час карантину в Ісламабаді через пандемію коронавірусу (epa-EFE/Sohail Shahzad)
3
Громадська панахида в пам'ять про жертв авіакатастрофи пасажирського Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines в Карачі, в результаті якої загинули 97 осіб (epa-EFE/Shahzaib Akber)
6
Цей знімок з пташиного польоту, зроблений 26 травня на кладовищі «Мухатгверді» в передмісті Тбілісі, показує жінку, яка сидить біля могили грузинського солдата, який загинув під час війни з Росією в серпні 2008 року (AFP/Vano Shlamov)
8
Муніципальний робітник на підйомному крані очищає пам'ятник царю Петру І під час підготовки до Дня міста в Санкт-Петербурзі 26 травня (epa-EFE/Anatoly Maltsev)
9
Іранська жінка проходить повз могильні плити, відвідуючи святиню в тегеранському храмі Шах Абдул-Азім в місті Рей, на південь від Тегерану (epa-EFE/Abedin Taherenareh)
10
Поминальна служба в Єревані біля меморіального комплексу геноциду вірмен на вершині пагорба Цицернакаберд у пам'ять про масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році (Photolure via Reuters)
11
Артисти балету одягають захисні маски під час репетиції в Національному академічному Великому театрі опери і балету Білорусі в умовах пандемії коронавірусу в Мінську (epa-EFE/Tatyana Zenkovich)
12
Афганський хлопчик біля мечеті перед молитвою під час Ід аль-Фітр, мусульманського свята, що відзначає закінчення священного місяця посту Рамадан, в провінції Лагман (Reuters/Parwiz)
13
Хлопчик продає повітряні кулі в Карачі, Пакистан (epa-EFE/Shahzaib Akber)
14
Шанувальник тримає прапор колишньої Югославії, сидячи на лавці перед меморіальним комплексом, який присвячений покійному колишньому президенту Югославії Йосипу Броз Тіто, в Белграді. Групи людей сходилися до меморіалу Тіто, щоб відзначити його 128-й день народження (AFP/Andrej Isakovic)
15
Діти грають з іграшковими автоматами в Пешаварі, Пакистан (epa-EFE/Bilawal Arbab)
Найкращі фото за тиждень зі світової фотожурналістики
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ООН: пандемія коронавірусу може призвести до кризи психічного здоров’я у світі
Топ фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики
Топ фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики
NASA та компанія SpaceX готуються до історичного запуску на МКС
Recommended
Тарас Марусик
«Розгортається друга хвиля цілеспрямованого наступу на українську мову»
Нагору
XS
SM
MD
LG