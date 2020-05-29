Найкращі фото за тиждень зі світової фотожурналістики

6 Цей знімок з пташиного польоту, зроблений 26 травня на кладовищі «Мухатгверді» в передмісті Тбілісі, показує жінку, яка сидить біля могили грузинського солдата, який загинув під час війни з Росією в серпні 2008 року (AFP/Vano Shlamov)