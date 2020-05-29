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29 травня 2020, Київ 16:25
Фотогалереї

Найкращі фото за тиждень зі світової фотожурналістики

Деякі з найкращих фотографій від світових агенцій за 22-й тиждень 2020 року. Більше фотогалерей дивіться в нашому архіві
Пакистанські хлопці охолоджуються у водах греблі Сімли, щоб побороти спеку, під час карантину в Ісламабаді через пандемію коронавірусу (epa-EFE/Sohail Shahzad) &nbsp;
1 Пакистанські хлопці охолоджуються у водах греблі Сімли, щоб побороти спеку, під час карантину в Ісламабаді через пандемію коронавірусу (epa-EFE/Sohail Shahzad)
 
Громадська&nbsp;панахида в пам&#39;ять про жертв авіакатастрофи пасажирського Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines в Карачі, в результаті якої загинули 97 осіб (epa-EFE/Shahzaib Akber)&nbsp;
3 Громадська панахида в пам'ять про жертв авіакатастрофи пасажирського Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines в Карачі, в результаті якої загинули 97 осіб (epa-EFE/Shahzaib Akber) 
Цей знімок з пташиного польоту, зроблений 26 травня на кладовищі &laquo;Мухатгверді&raquo; в передмісті Тбілісі, показує жінку, яка сидить біля могили грузинського солдата, який загинув під час війни з Росією в серпні 2008 року (AFP/Vano Shlamov)
6 Цей знімок з пташиного польоту, зроблений 26 травня на кладовищі «Мухатгверді» в передмісті Тбілісі, показує жінку, яка сидить біля могили грузинського солдата, який загинув під час війни з Росією в серпні 2008 року (AFP/Vano Shlamov)
Муніципальний робітник на підйомному крані очищає пам&#39;ятник царю Петру І під час підготовки до Дня міста в Санкт-Петербурзі 26 травня (epa-EFE/Anatoly Maltsev)
8 Муніципальний робітник на підйомному крані очищає пам'ятник царю Петру І під час підготовки до Дня міста в Санкт-Петербурзі 26 травня (epa-EFE/Anatoly Maltsev)
Іранська жінка проходить повз могильні плити, відвідуючи святиню в тегеранському храмі Шах Абдул-Азім в місті Рей, на південь від Тегерану (epa-EFE/Abedin Taherenareh)&nbsp;
9 Іранська жінка проходить повз могильні плити, відвідуючи святиню в тегеранському храмі Шах Абдул-Азім в місті Рей, на південь від Тегерану (epa-EFE/Abedin Taherenareh) 
Поминальна служба в Єревані біля меморіального комплексу геноциду вірмен на вершині пагорба Цицернакаберд у пам&#39;ять про масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році (Photolure via Reuters)
10 Поминальна служба в Єревані біля меморіального комплексу геноциду вірмен на вершині пагорба Цицернакаберд у пам'ять про масові вбивства вірмен у Османській імперії в 1915 році (Photolure via Reuters)
Артисти балету одягають захисні маски під час репетиції в Національному академічному Великому театрі опери і балету Білорусі в умовах пандемії коронавірусу в Мінську (epa-EFE/Tatyana Zenkovich)&nbsp;&nbsp;
11 Артисти балету одягають захисні маски під час репетиції в Національному академічному Великому театрі опери і балету Білорусі в умовах пандемії коронавірусу в Мінську (epa-EFE/Tatyana Zenkovich)  
Афганський хлопчик біля мечеті перед молитвою під час Ід аль-Фітр, мусульманського свята, що відзначає закінчення священного місяця посту Рамадан, в провінції Лагман (Reuters/Parwiz)
12 Афганський хлопчик біля мечеті перед молитвою під час Ід аль-Фітр, мусульманського свята, що відзначає закінчення священного місяця посту Рамадан, в провінції Лагман (Reuters/Parwiz)
Хлопчик продає повітряні кулі в Карачі, Пакистан (epa-EFE/Shahzaib Akber)
13 Хлопчик продає повітряні кулі в Карачі, Пакистан (epa-EFE/Shahzaib Akber)
Шанувальник тримає прапор колишньої Югославії, сидячи на лавці перед меморіальним комплексом, який присвячений покійному колишньому президенту Югославії Йосипу Броз Тіто, в Белграді. Групи людей сходилися до меморіалу Тіто, щоб відзначити його 128-й день народження (AFP/Andrej Isakovic)
14 Шанувальник тримає прапор колишньої Югославії, сидячи на лавці перед меморіальним комплексом, який присвячений покійному колишньому президенту Югославії Йосипу Броз Тіто, в Белграді. Групи людей сходилися до меморіалу Тіто, щоб відзначити його 128-й день народження (AFP/Andrej Isakovic)
Діти грають з іграшковими автоматами в Пешаварі, Пакистан (epa-EFE/Bilawal Arbab)
15 Діти грають з іграшковими автоматами в Пешаварі, Пакистан (epa-EFE/Bilawal Arbab)

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