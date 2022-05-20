Три роки президенства Зеленського: «зради та перемоги»

Зеленський обігнав Маска

Президент України став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Володимир Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів. На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.

Про здобутки та невдачі Володимира Зеленського за часів його президенства говоримо у прямому ефірі Свобода Live:

Спецоперація чи полон

Британська розвідка повідомляє, що із «Азовсталі» вийшли близько 1700 українських військових. За словами очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на «Азовсталі» здалися в полон понад 1900 українських військовослужбовців. Українська сторона практично не коментує операцію з порятунку гарнізону.

Три дні тому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що з «Азовсталі» на окуповані території Донецької області евакуйовано 264 військових. Напередодні увечері заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар повідомив, що керівництво полку і він сам станом на вчорашній день перебувають на території заводу. В останньому відеозверненні командир полку Денис Прокопенко підтвердив, що командування наказало припинити оборону міста задля збереження життя бійців.